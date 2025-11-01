Był cenionym publicystą i teologiem. Nie żyje Jan Turnau

Nie żyje Jan Turnau. Znany i ceniony teolog i katolicki publicysta odszedł w Warszawie. Miał 92 lata. Był dziennikarzem i pisarzem katolickim, niezwykle zasłużonym dla dialogu ekumenicznego. Przede wszystkim życzliwym, ciepłym i mądrym człowiekiem - pisze o nim "Gazeta Wyborcza".

Zmarł w wieku 92 lat. O czym pisał Jan Turnau?

Jan Turnau przez wiele lat był publicystą tej gazety. Pracował również jako redaktor działu religijnego w miesięczniku "Więź" (od 1959 r.). W "Gazecie Wyborczej" Jan Turnau redagował "Arkę Noego". Były to strony poświęcone tematyce wiary.

Tematyka, którą zajmował się dziennikarz to m.in. sprawy wiary i religii a także miejscu Kościoła w życiu publicznym, dialogowi między religiami, pontyfikatom Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jan Turnau publikował dla "Gościa Niedzielnego", "Tygodnika Powszechnego" i "Myśli Protestanckiej". Spod jego pióra wyszły takie książki jak:

"Zdaniem laika" (Kraków 1978)

"Karol Wojtyła-Jan Paweł II. Kalendarium" (Warszawa 2005)

"Bóg dla wymagających" (Warszawa 2011)

Nie żyje Jan Turnau. Jakie nagrody otrzymał?

Jan Turnau otrzymał w 2021 roku Nagrodę "Ślad Diamentowy" im. bp. Jana Chrapka. Został odznaczony "za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach". Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku a w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Turnau otrzymał w 2017 roku Medal "Powstanie w Getcie Warszawskim" nadawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.