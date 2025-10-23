Nie żyje aktor znany widzom bardzo dobrze z serialu "Złotopolscy". Grzegorz Okrasa odszedł w wieku 74 lat. W serialu wcielał się w postać barmana Stefana. O jego śmierci poinformowali członkowie rodziny.

Nie żyje aktor serialu "Złotopolscy". Tak został pożegnany

Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w "Złotopolskich" i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas- poinformowała Barbara Okrasa na Facebooku.

Reklama

Zmarł aktor serialu "Złotopolscy". Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Wiadomo, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 27 października, o godz. 13.00, na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim. To właśnie tam zostanie pochowany Grzegorz Okrasa.

Nie żyje gwiazda serialu "Złotopolscy". Kim był Grzegorz Okrasa?

Grzegorz Okrasa ukończył polonistykę, ale swoje zawodowe życie poświęcił produkcji filmowej. To była jego prawdziwa pasja. Przed kamerą po raz pierwszy stanął w 1986 roku. Zagrał epizodyczną rolę w kultowym serialu PRL-u "Tulipan". To produkcja poświęcona słynnemu uwodzicielowi Jerzemu Kalibabce. Wówczas rozpoczął także pracę jako asystent reżysera w międzynarodowej produkcji "Le Retour", współtworzonej przez siedem europejskich krajów.

Grzegorz Okrasa popularność zdobył rolą barmana Stefana w serialu "Złotopolscy". To właśnie tą kreacją zapisał się w pamięci widzów. Aktor nie tylko grał w tej produkcji, ale też przez lata pełnił funkcję drugiego reżysera. Pracował przy produkcji "Złotopolskich" od 1997 do 2010 roku.

Gdy serial "Złotopolscy" zszedł z anteny, Okrasa trafił do zespołu "Barw szczęścia". Od 2007 roku był drugim reżyserem. Ostatni raz przed kamerą wystąpił w 2012 roku w serialu "Szpilki na Giewoncie".