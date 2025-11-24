Udo Kier urodził się w Niemczech w 1944 r. w Niemczech, w Kolonii. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Kriespe. Udo Kier rozpoczął swoją karierę na początku lat 70. Sławę przyniosła mu rola w horrorze "Znak diabła". Potem jego specjalnością stały się mroczne, charakterystyczne posttaci. Przełomem były jego role w produkcjach Andy’ego Warhola - "Flesh for Frankenstein" oraz "Blood for Dracula", w których zagrał tytułowe postacie.

Współpraca z Larsem Von Trierem

W latach 80. Udo Kier rozpoczął współpracę z Larsem von Trierem. Pierwsza była rola w "Epidemii". Potem pojawiał się regularnie w dziełach Duńczyka, w tym w: "Przełamując fale", "Dogville" czy w serialu "Królestwo".

Na podbój Hollywood

W latach 90. Udo Kier wkroczył na amerykański rynek filmowy. Zagrał w takich produkcjach jak "Ace Ventura: Psi detektyw", "Armageddon" czy "Blade". Często był obsadzany jako czarny charakter, jego wizerunek idealnie wpisywał się w role wampirów, nazistów czy potworów. Kier nie ograniczał się jednak wyłącznie do filmu - współpracował również z Madonną, pojawiając się w jej kontrowersyjnej książce "Sex" oraz teledyskach z ery "Erotica". Był także obecny w świecie mody i sztuki, zdobywając status ikony popkultury. Aktor do końca życia pozostawał aktywny zawodowo. Jeszcze w 2025 r. zachwycił krytyków rolą w filmie "The Secret Agent", który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes. Kier współpracował m.in. też z takimi reżyserami jak: Gus Van Sant czy Werner Herzog. Zagrał w sumie w 257 produkcjach.