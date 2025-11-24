W kontekście planu dla Ukrainy "Der Spiegel" ocenia, że "już teraz można dostrzec, jak Trump i jego ludzie pogubili się strategicznie".

Osobliwe negocjacje

Za przykład dziennik podaje "osobliwe negocjacje", prowadzone poza standardową dyplomatyczną procedurą, między wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem a wysłannikiem przywódcy Rosji Kiriłłem Dmitrijewem.

Obecnie w Waszyngtonie "kilku głównych aktorów spiera się na amerykańskim stanowisku dotyczącym wojny w Ukrainie" – odnotowuje niemiecki tygodnik na swoim portalu.

J.D. Vance kontra Marco Rubio

Do pierwszego obozu "Der Spiegel" przypisuje wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który wraz z Witkoffem opowiada się za szybkim porozumieniem pokojowym na korzyść Rosji. Za "fantazję" uważa on scenariusz, w którym Ukraina mogłaby zwyciężyć dzięki większej ilości pieniędzy, broni i dalszym sankcjom.

Po drugiej stronie stoi sekretarz stanu Marco Rubio, który w przeszłości wypowiadał się krytycznie o Rosji i wykazywał większe zrozumienie dla Ukrainy. Na forum ONZ ostrzegał we wrześniu, odnosząc się do Rosji, że musi ona ponieść cenę za kontynuowanie wojny – przypomina "Der Spiegel".

Zmienne nastroje Trumpa

"A ponad wszystkimi góruje prezydent Donald Trump ze swoimi szybko zmieniającymi się nastrojami i celem zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla" – zauważa tygodnik.

Sytuację nazywa "zagmatwaną", dodając, że amerykański prezydent "może obserwować, gdzie w jego własnym obozie pojawia się wyraźny sprzeciw".

Sprzeciw Senatu USA

Najgłośniejszy głos sprzeciwu pochodzi, w ocenie "Spiegla", z Senatu. O tym, że plan pokojowy zawiera dobre pomysły, ale wiele jego elementów jest „bardzo problematycznych”, pisał republikański senator Lindsey Graham, blisko współpracujący z Trumpem. Porozumienie pokojowe musi zakończyć wojnę "w sposób honorowy i sprawiedliwy, a nie tworzyć nowy konflikt" – ostrzegał senator z Karoliny Południowej.

Były republikański szef Senatu Mitch McConnell porównał natomiast plan dotyczący Ukrainy do chaotycznego wycofania wojsk USA z Afganistanu w 2021 roku za prezydentury Joe Bidena – zwraca uwagę "Der Spiegel". Za sposób wyjścia wojsk USA z Afganistanu Trump wielokrotnie ostro krytykował swojego poprzednika.

"Czy doszło lub dochodzi do otwartego konfliktu między specjalnym wysłannikiem Trumpa Witkoffem a sekretarzem stanu? Czy rząd USA stoi czy nie stoi za kontrowersyjnym planem pokojowym?" – pyta retorycznie "Der Spiegel".