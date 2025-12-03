Kim był Paweł Hartlieb?

Paweł Hartlieb nie żyje. Miał 51 lat. Artysta w 1994 roku dołączył do Studia Artystycznego "Metro" przy Studio Buffo. Działał tam do 2002 roku. Był również jednym z artystów formacji Kwartet Szafa Gra.

To oni poinformowali o śmierci Pawła Hartlieba

To członkowie tej grupy poinformowali o jego śmierci. Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb... Poznaliśmy się w Teatrze Buffo, gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach - poinformowali w sieci.

Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu, mając inne plany na życie... Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju - dodali.

Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej nie żyje

Prywatnie Paweł Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Owocem ich związku był syn Antoni. Chłopak przyjął nazwisko Adama Sztaby, który był jego ojczymem. Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował - wyjaśniała Dorota Szelągowska w jednym z wywiadów.