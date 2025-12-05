Informacja o śmierci Rafała Kołsuta pojawiła się na profilu Centrum Komiksów Disneya na Facebooku. Zamieścił ją przyjaciel zmarłego Rafał Szłapa.

Rafał Kołsut nie żyje. Przyjaciel poinformował o jego śmierci

Zmarł RAFAŁ KOŁSUT, wieloletni organizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, wykładowca akademicki, scenarzysta komiksowy. aktor dubbingowy (m.in. Justin z "Czarodziejów z Waverly Place"), a także po prostu fan komiksów, w tym historyjek z disnejowskimi postaciami. Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się źle, potrzebujecie wsparcia - mówcie o tym. Nie jesteście sami - napisał Szłapa.

Rafał Kołsut był Dyziem w popularnym programie katolickim "Ziarno". Kilka godzin wcześniej na jego profilu na Facebooku pojawił się wpis ze słowem "Przepraszam" a zdjęcie profilowe zamieniło się na czarno-białe przedstawiające jego karykaturę, w tle również pojawiła się czerń.

Rafał Kołsut miał 7 lat, gdy rozpoczął swoją telewizyjną przygodę. Występował w programie "Ziarno". Wcielał się tam w postać Dyzia. Pojawiał się w tej roli przez ponad dekadę. Karierę zakończył w 2008 roku tuż przed maturą. W podcaście "Podcastex" wyznał, że nigdy nie był osobą głęboko wierzącą. Kontakt z duchownymi na planie programu sprawił, że nabrał dystansu wobec Kościoła.

Rafał Kołsut odszedł z "Ziarna" tuż przed maturą. Jaki był powód?

Rafał Kołsut w podcaście "Podcastex" wspominał o swojej wizycie u papieża Jana Pawła II, która odbyła się w 2004 roku. To spotkanie również, jak mówił, zachwiało jego wiarą w Kościół. Papież zawsze był kimś większym od człowieka, a teraz wcale tak nie wygląda - mówił. Dodał wówczas, że papież był już mocno schorowany i nie było z nim żadnego kontaktu w trakcie takich spotkań. Jan Paweł II jedynie "automatycznie" pobłogosławił pielgrzymów, co nie spodobało mu się jako nastolatkowi.

Z programu "Ziarno" zdecydował się odejść, bo jak wyjaśnił nie chciał być kojarzony z jego "moralizatorsko-propagandowym przekazem wspierającym Kościół katolicki".

Co w dorosłym życiu robił Rafał Kołsut?

W dorosłym życiu został prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, historykiem komiksu i animacji. Brał także udział w dubbingu. Jego głos można było usłyszeć w takich filmach jak "Ekspres polarny", "Chip i Dale", "Mała Syrenka", "Batman przyszłości" czy "Co nowego u Scooby'ego". Rafał Kołsut miał 35 lat.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK), które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, materialną. Część OIK-ów jest czynna całą dobę i np. prowadzi noclegownie. POMOC jest bezpłatna! Nie musisz mieć ubezpieczenia.

Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych (o ile powiesz, że to sprawa pilna), lekarz musi Cię przyjąć tego samego dnia.

RADA

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla młodzieży: 116 111 (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu). Dorośli mogą korzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania 116 123 (czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00). Spis organizacji pomocowych i więcej informacji znajdziesz na stronie www.samobojstwo.pl.