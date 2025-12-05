W Pałacu Prezydenckim odbywał się szczyt zdrowotny "Na ratunek ochronie zdrowia". Podczas tego wydarzenia prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Prezydent zarzucił rządowi, że "czekał z tą ustawą do samego końca roku".Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego – podkreślił Nawrocki.

Nawrocki: "Nie ma i nie było mojej zgody"

"Nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku. Czterech miliardów na onkologię, kardiologię, terapie dla dzieci. Niestety rząd nie wpłaci w tym roku tych 4 miliardów do Funduszu Medycznego, jednak gdybym zawetował tę decyzję to zamiast 4 miliardów mniej byłoby ponad 7,5 mld mniej na leczenie pacjentów" - czytamy we wpisie prezydenta na platformie X.

Zmiany w nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r. Umożliwia przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł. Zakłada również, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł.

W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego wyniosą:

w 2026 r. – 4,4 mld zł;

w 2027 r. – 7,3 mld zł;

w 2028 r. – 7,7 mld zł;

w 2029 r. – 6,0 mld zł.

Obecne przepisy zakładają limit wpłat z budżetu państwa na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.