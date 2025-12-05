O orzeczeniu sądu poinformowali w opublikowanym komunikacie śledczy z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Pięć lat więzienia i odszkodowanie

"Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu pięć lat więzienia. Jednocześnie zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego 32 421,75 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę i 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Utrata widzenia w oku po postrzale

Michał F. 15 marca br. w jednej z wrocławskich galerii handlowych kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z pistoletu pneumatycznego. Następnie bił go i kopał po całym ciele. Wystrzelony pocisk trafił obywatela Rumunii w oko, w wyniku czego mężczyzna stracił w nim wzrok. Jak opisywały wówczas media, powodem napaści była sprzeczka o miejsce przy stoliku.

Broń, z której strzelał sprawca, nie wymagała zezwolenia.

Atak na tle rasistowskim

Zdaniem śledczych atak nastąpił z powodu przynależności narodowej ofiary. Z tym zarzutem nie zgodził się oskarżony, ale sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury. Wyrok nie jest prawomocny.

Michał F. na rozprawę czekał w areszcie. Za czyn, którego się dopuścił, groziło mu nawet 20 lat więzienia.