Nie żyje Piotr Cieplak. Miał 65 lat. O jego śmierci poinformowała Akademia Teatralna, na której wykładał. Znanego reżysera teatralnego pożegnało też wiele znanych osób.

Piotr Cieplak nie żyje. "Był ważną częścią naszej społeczności"

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka -cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej - napisano na stronie Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni - czytamy we wpisie.

Piotr Cieplak był uznanym reżyserem. Tak żegnały go gwiazdy

Piotr Cieplak współpracował z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Wśród osób, które go pożegnały w sieci był m.in. Cezary Żak.

Odszedł dzisiaj Piotr Cieplak. Wspaniały reżyser i człowiek. Spotkałem się z Piotrem w pracy dwukrotnie i za każdym razem były to spotkania, które otwierały nowe drzwi w myśleniu o moim zawodzie. (...) Piotr był poetą Teatru niezwykle wrażliwym na wszystko, co nas otacza - napisał aktor.

Nie żyje Piotr Cieplak. "Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz"

Wpis pożegnalny zamieściła również Paulina Holtz. Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz, jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi. Nie ma właściwych słów pożegnania… wielka wyrwa w sercu - napisała aktorka.

Modlitwą i sercem z jego najbliższymi, i modlitwą otaczam jego samego. Będzie nam szykował miejsce i bawił wszystkich świętych sztukami, których nawet nie śniło nam się widzieć - tak z kolei pożegnał reżysera Rafał Zawierucha.

Piotr Cieplak nie żyje. Kim był?

Piotr Cieplak swoją karierę rozpoczął w 1989 roku. Debiutował w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Potem pracował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i w warszawskim Teatrze Dramatycznym. W latach 1996-1998 objął stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Ostatnio współpracował z Teatrem Komedia.