Nie żyje Piotr Cieplak. Miał 65 lat. O jego śmierci poinformowała Akademia Teatralna, na której wykładał. Znanego reżysera teatralnego pożegnało też wiele znanych osób.

Piotr Cieplak nie żyje. "Był ważną częścią naszej społeczności"

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka -cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej - napisano na stronie Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni - czytamy we wpisie.

Reklama
Nie żyje mąż Małgorzaty Ostrowskiej. Piosenkarka ma jedną prośbę
Nie żyje mąż Małgorzaty Ostrowskiej. Piosenkarka ma jedną prośbę

Zobacz również

Piotr Cieplak był uznanym reżyserem. Tak żegnały go gwiazdy

Piotr Cieplak współpracował z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Wśród osób, które go pożegnały w sieci był m.in. Cezary Żak.

Odszedł dzisiaj Piotr Cieplak. Wspaniały reżyser i człowiek. Spotkałem się z Piotrem w pracy dwukrotnie i za każdym razem były to spotkania, które otwierały nowe drzwi w myśleniu o moim zawodzie. (...) Piotr był poetą Teatru niezwykle wrażliwym na wszystko, co nas otacza - napisał aktor.

Nie żyje Piotr Cieplak. "Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz"

Wpis pożegnalny zamieściła również Paulina Holtz. Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz, jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi. Nie ma właściwych słów pożegnania… wielka wyrwa w sercu - napisała aktorka.

Modlitwą i sercem z jego najbliższymi, i modlitwą otaczam jego samego. Będzie nam szykował miejsce i bawił wszystkich świętych sztukami, których nawet nie śniło nam się widzieć - tak z kolei pożegnał reżysera Rafał Zawierucha.

Reklama

Piotr Cieplak nie żyje. Kim był?

Piotr Cieplak swoją karierę rozpoczął w 1989 roku. Debiutował w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Potem pracował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i w warszawskim Teatrze Dramatycznym. W latach 1996-1998 objął stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Ostatnio współpracował z Teatrem Komedia.