"Odkąd na początku roku Donald Trump objął urząd, we wszystkich dyskusjach o zakończeniu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie tak naprawdę chodzi tylko o jedno: kto zdoła przeciągnąć na swoją stronę amerykańskiego prezydenta, który przede wszystkim dba o obraz własnej wielkości" – przekonuje "FAZ".

Niemcy: Sukcesy Rosji w negocjacjach

Jak twierdzi, że Kreml "odniósł już na tym polu pewne sukcesy", a ich "kulminacją był czerwony dywan dla zbrodniarza wojennego Władimira Putina (podczas spotkania z Trumpem – PAP) na Alasce w sierpniu".

Niemcy: Europa i Ukraina zapobiegła najgorszemu

"W dyplomatycznej walce obronnej Europejczycy i Ukraińcy wielkim wysiłkiem zdołali zapobiec najgorszemu. Waszyngton ani całkowicie nie opowiedział się po stronie Moskwy, ani nie porzucił całkowicie Ukrainy" – odnotowuje dziennik.

Niemcy: Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami

Choć rosyjska propaganda i "jej potulni potakiwacze na Zachodzie" przedstawiają kraje Europy jako tych, którzy sabotują postępy na drodze do zakończenia wojny, to w rzeczywistości "rosyjski reżim w ogóle nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami". Kreml "przygląda się z boku europejsko-ukraińsko-amerykańskiemu spektaklowi negocjacyjnemu, samemu nie idąc na żadne ustępstwa" – pisze "FAZ".

Niemcy: Tylko presja mogłaby skłonić Putina do rozmów

W ocenie niemieckiej gazety tylko zwiększona presja mogłaby skłonić Putina do poważnych rozmów. "Pęknięcia między Europą a USA oraz wewnątrz samej UE stanowią dla niego zachętę do kontynuowania polityki przemocy" – konkluduje "FAZ".