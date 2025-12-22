Główny Zarządu Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w komunikatorze Telegram nagranie wideo, na którym widać działania osoby lub osób, które dostały się na teren rosyjskiego lotniska wojskowego Lipieck-2 i dokonały podpalenia dwóch samolotów myśliwskich.

Zniszczenie uzbrojonych myśliwców Rosji

Jak powiadomił ukraiński portal Militarnyj, mimo że w informacji opublikowanej przez HUR mowa jest o tym, że jeden z samolotów to starszy Su-27, to prawdopodobnie chodzi o maszynę typu Su-30SM – nowszej generacji i o większych zdolnościach bojowych. Oba samoloty miały podwieszone uzbrojenie – pociski krótkiego zasięgu powietrze-powietrze R-73, co może wskazywać na to, że były przygotowane do działań przeciwko ukraińskim dronom dalekiego zasięgu.

Zaatakowana baza lotnicza w Rosji

W zaatakowanej bazie lotniczej znajduje się centrum szkoleniowe dla personelu rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.