Ponowne otwarcie kanału komunikacji jest oczywiście dobre, ale musi on być europejski, nie może (być to kanał – PAP) jednego kraju – podkreślił szef włoskiej dyplomacji i wicepremier w wywiadzie dla dziennika "Il Resto del Carlino".

Tajani: Putin powinien rozmawiać z całą Europą

Ważne jest, żeby Putin rozmawiał znów z całą Europą – dodał Antonio Tajani.

Macron: Jestem gotów wznowić rozmowy z Putinem

Prezydent Francji zasygnalizował w piątek po szczycie UE w Brukseli, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem – powiedział Emmanuel Macron. Dodał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem", nawiązując najprawdopodobniej do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pieskow: Putin gotów rozmawiać przy wzajemnej woli

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w sobotę, że Putin jest "gotowy do dialogu" ze swoim francuskim odpowiednikiem, "jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Pałac Elizejski przyjął tę deklarację z zadowoleniem i dodał, że w najbliższych dniach zdecyduje o "najlepszym sposobie postępowania". Podkreślił przy tym, że wszelkie rozmowy z Moskwą będą prowadzone z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i krajów europejskich, a celem pozostaje osiągnięcie "solidnego i trwałego pokoju" dla narodu ukraińskiego.

W oświadczeniu zaznaczono również, że rosyjska "inwazja na Ukrainę i upór Putina położyły kres wszelkim możliwościom dialogu" w ostatnich trzech latach. "Obecnie, gdy perspektywa zawieszenia broni i negocjacji pokojowych staje się coraz bardziej klarowna, znów warto rozmawiać z Putinem" – ocenił Pałac Elizejski.