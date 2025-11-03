Nie żyje Jerzy Derfel. Tak pożegnała go Joanna Trzepiecińska

Jerzy Derfel nie żyje. Zmarł w wieku 84 lat. Informację o jego śmierci przekazała Joanna Trzepiecińska.

Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu…" – napisała Joanna Trzepiecińska na swoim profilu na Facebooku. Do wpisu dołączyła zdjęcie z artystą.

Był twórcą muzyki do filmu "Miś". Z kim współpracował Jerzy Derfel?

Jerzy Derfel był legendarnym pianistą, kompozytorem oraz dyrygentem. Stworzył muzykę do kultowego filmu "Miś" w reżyserii Stanisława Barei. W komedii pojawił się na ekranie wcielając się w rolę dyrygenta. Jerzy Derfel współpracował z takimi artystami jak Alicja Majewska, Wojciech Młynarski, Ewa Bem, Halina Kunicka, Irena Santor i Artur Barciś.

Jerzy Derfel nie żyje. Do jakich filmów napisał muzykę?

Na swoim koncie ma ponad 200 utworów. Poza ścieżką dźwiękową do filmu "Miś" napisał także muzykę do innego filmu Barei, czyli "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" a także do "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy oraz "Drogi" Sylwestra Chęcińskiego. To, co tworzył świetnie komponowało się z kinem lat 70. i 80. Jerzy Derfel otrzymał w 2004 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.