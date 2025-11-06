Krzysztof Jackowski to najbardziej znany w Polsce jasnowidz. Z jego pomocy korzystają osoby, które szukają swoich zaginionych bliskich. Bywa też, że pomaga policji. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa zabiera też głos na temat ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Chodzi o pieniądze Polaków

W jednej ze swoich najnowszych przepowiedni pochylił się nad głośną sprawą sprzed kilku dni. Chodzi o znikające z kont Polaków pieniądze. O tym procederze zrobiło się głośno 26 października 2025 roku. Jasnowidz Jackowski również postanowił się temu przyjrzeć. Jego zdaniem wygląda to "bardzo dziwnie".

To wygląda na zmasowaną kradzież w różnych miejscach Polski: Kraków, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, wiele innych miast. To wszystko zaczęło się w krótkim czasie dziać. Banki uspakajają. Tylko że to bardzo dziwnie wygląda - mówi na swoim kanale na YouTubie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Akt destabilizacji finansowej?

Jego uwagę zwraca fakt, że dzieje się to w różnych miastach w Polsce. Rozumiem, gdyby jakaś grupa przestępcza działała, wpadła na jakiś pomysł, nie wiem, skanowania, hakowania kodów PIN, no to robiłaby to w jednym rejonie, a to się dzieje w różnych miejscach Polski. Mam nadzieję, że to jest proceder jakiejś grupy przestępczej tylko i zostanie bardzo szybko zgaszony przez policję. Natomiast jest też obawa, że może tu chodzić o coś o wiele bardziej poważnego - stwierdza jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski zaznacza, że nie chce używać wielki słów, ale wygląda mu to na akt destabilizacji finansowej w Polsce. Jeżeli to się dzieje na terenie całego kraju w jednym czasie, to znaczy, że albo to jest dość poważna, duża grupa przestępcza, albo może mamy do czynienia z czymś, co można byłoby zaliczyć do aktu destabilizacji między innymi finansowej w naszym kraju. Jeżeli te procedury będą się powielać, to banki będą musiały reagować o wiele poważniej- uważa.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Co wydarzy się w listopadzie?

Jasnowidz Jackowski już jakiś czas temu ostrzegał, że warto uważać i wypłacić gotówkę z banku. Jego zdaniem społeczeństwo, jeśli to destabilizacja, naprawdę jest bezbronne. Stwierdza, że to właśnie w listopadzie będą się działy wyjątkowe rzeczy. Będzie taki trochę czas krótki wyciszenia, wyciszenia od wojny na Ukrainie w tym sensie, że medialnie będzie się nam trochę mniej mówiło. Dlatego, że jest plan, który od długiego czasu zapowiadam, nastanie w listopadzie, już lada moment zacznie być realizowany. Sam ciekawy jestem tego listopada- mówi jasnowidz Jackowski.