Krzysztof Jackowski to najbardziej znany w Polsce jasnowidz. Z jego pomocy korzystają osoby, które szukają swoich zaginionych bliskich. Bywa też, że pomaga policji. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa zabiera też głos na temat ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Chodzi o pieniądze Polaków

W jednej ze swoich najnowszych przepowiedni pochylił się nad głośną sprawą sprzed kilku dni. Chodzi o znikające z kont Polaków pieniądze. O tym procederze zrobiło się głośno 26 października 2025 roku. Jasnowidz Jackowski również postanowił się temu przyjrzeć. Jego zdaniem wygląda to "bardzo dziwnie".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. 'Nawrocki sprzeciwi się Zachodowi'
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Nawrocki sprzeciwi się Zachodowi"

To wygląda na zmasowaną kradzież w różnych miejscach Polski: Kraków, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, wiele innych miast. To wszystko zaczęło się w krótkim czasie dziać. Banki uspakajają. Tylko że to bardzo dziwnie wygląda - mówi na swoim kanale na YouTubie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Akt destabilizacji finansowej?

Jego uwagę zwraca fakt, że dzieje się to w różnych miastach w Polsce. Rozumiem, gdyby jakaś grupa przestępcza działała, wpadła na jakiś pomysł, nie wiem, skanowania, hakowania kodów PIN, no to robiłaby to w jednym rejonie, a to się dzieje w różnych miejscach Polski. Mam nadzieję, że to jest proceder jakiejś grupy przestępczej tylko i zostanie bardzo szybko zgaszony przez policję. Natomiast jest też obawa, że może tu chodzić o coś o wiele bardziej poważnego - stwierdza jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski zaznacza, że nie chce używać wielki słów, ale wygląda mu to na akt destabilizacji finansowej w Polsce. Jeżeli to się dzieje na terenie całego kraju w jednym czasie, to znaczy, że albo to jest dość poważna, duża grupa przestępcza, albo może mamy do czynienia z czymś, co można byłoby zaliczyć do aktu destabilizacji między innymi finansowej w naszym kraju. Jeżeli te procedury będą się powielać, to banki będą musiały reagować o wiele poważniej- uważa.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Co wydarzy się w listopadzie?

Jasnowidz Jackowski już jakiś czas temu ostrzegał, że warto uważać i wypłacić gotówkę z banku. Jego zdaniem społeczeństwo, jeśli to destabilizacja, naprawdę jest bezbronne. Stwierdza, że to właśnie w listopadzie będą się działy wyjątkowe rzeczy. Będzie taki trochę czas krótki wyciszenia, wyciszenia od wojny na Ukrainie w tym sensie, że medialnie będzie się nam trochę mniej mówiło. Dlatego, że jest plan, który od długiego czasu zapowiadam, nastanie w listopadzie, już lada moment zacznie być realizowany. Sam ciekawy jestem tego listopada- mówi jasnowidz Jackowski.