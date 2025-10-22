Krzysztof Jackowski to kontrowersyjny jasnowidz. Jego przepowiednie wzbudzają wiele emocji, ale wiele osób ciekawi to, co wieszczy. Od pewnego czasu swoimi wizjami dzieli się w sieci. Na swoim kanale na YouTubie dzieli się swoimi przepowiedniami. Wiele z nich dotyczy przyszłości Polski oraz świata.

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. Co czeka Polskę i Europę?

W jednej z najnowszych wizji jasnowidz z Człuchowa przewiduje, co czeka Polskę i Europę w nadchodzącym 2026 roku. Już pod koniec ubiegłego roku wieszczył, że 2025 rok będzie rokiem przeklętym. Co mówi o tym, który jest przed nami?

Reklama

Zdaniem jasnowidza Jackowskiego świat zmierza w złym kierunku. Nadchodzący rok będzie dla wielu osób bardzo trudny. Nie ma co tutaj dużo mówić, wyraźnie widać, że Stan Zjednoczony i Izrael liczą na to, że Rosja pozwoli Ameryce i Izraelowi uderzyć na Iran przynajmniej tak można się domyślać - uważa Jackowski.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. "Los Polski jest bardzo niepewny"

Jasnowidz Jackowski w swojej wizji widzi noworoczne życzenia składane polskim żołnierzom walczącym poza granicami kraju. Skojarzyło mi się takie coś dziwnego: jest Sylwester, są życzenia od przywódców Polski, ale też w mediach sypią się specjalne życzenia dla polskich żołnierzy, którzy są poza granicami Polski i walczą. Teren Ukrainy będzie podzielony na trzy. Będzie Ukraina rosyjska, pod okupacją rosyjską. Będzie też część Ukrainy, która nie będzie w pełni pod okupacją rosyjską, ale pod wpływem rosyjskim i będzie trzecia część Ukrainy, ukraińska. Donieck. Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka. Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. Pożary i susze

Reklama

To jednak nie koniec niepokojącej wizji jasnowidza Jackowskiego. Widzi on również inne zdarzenia takie jak susza oraz potężne pożary lasów. W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony- przepowiada jasnowidz z Człuchowa. Jasnowidz Jackowski mówi także o obcych wojskach w Polsce, blisko polsko-rosyjskiej granicy.

Widzę coś takiego, że wyszły wojska, są to niepolskie wojska. I one zajęły kawałek Polski, ale nie padł żaden strzał. Ani z jednej, ani z drugiej strony i te wojska będą tak stacjonowały, ale nie będzie wymiany militarnej z jednej czy z drugiej strony. Trochę mi się w to wierzyć nie chce. No przecież to by było wejście w teren Polski obcego wojska, gdyby to było rosyjskie wojsko to wrogiego. I jak? Polska by nie reagowała?- snuje wizje. Warto pamiętać, że to tylko przepowiednie, które wcale nie muszą się sprawdzić.