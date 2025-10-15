Krzysztof Jackowski to jeden z bardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Kontrowersyjny i wzbudzający emocje, ale nie zmienia to faktu, że wiele osób interesuje się tym, co przepowiada. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami na kanale na YouTubie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Wspólna sprawa Tuska i Nawrockiego?

Na nagraniach, które tam zamieszcza porusza tematy dotyczące m.in. wojny w Ukrainie lub konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Mówi również o kwestiach związanych z polską polityką.

Tym razem jasnowidz Jackowski przepowiedział, że być może dojdzie do współpracy między dwoma politykami. O kim dokładnie mówił? Miał na myśli Donalda Tuska oraz Karola Nawrockiego. Jak twierdzi jasnowidz z Człuchowa ma ich połączyć jedna, wspólna sprawa.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "stanie wojny"

Jest gotowy plan. Jest to sytuacja nadzwyczajna w rządzie i u prezydenta. Połączenie pod tym względem na linii prezydent rząd to jest sytuacja nadzwyczajna. W każdej chwili może być ten plan wdrożony. I on się może wydarzyć w każdej chwili, czyli jesteśmy blisko czegoś. Stan wojny nie będzie oznaczał jeszcze wojny. Stan wojny może być określony jednostronnie. Czyli co, przez Polskę? - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wieszczy, że wydarzy się coś, co będzie "stanem wojny w Polsce". I na podstawie ogłoszenia tego stanu wojny jednostronnie będzie można wykonywać pewne rzeczy, ogłoszenie tego stanu wojny będzie usprawiedliwiało te decyzje - wieszczy Jackowski. Jak wyjaśnia, jego zdaniem będzie to a może już jest część większego planu, do którego mają się dostosować rządzący w Polsce.

Jasnowidz Jackowski mówi o "decyzjach, które będą podjęte"

Czyli pewne decyzje, które będą podjęte, będą właśnie decyzjami z zewnątrz. I na to jest gotowy i rząd, i prezydent. Jak będzie ogłoszony ten stan, powiedzmy, stan gotowości, to będzie zrobiony celowo chaos raptem. Niby wszystko będzie, ale niektóre rzeczy raptem okażą się deficytowe, będą jakieś trudności, a to z tym, a to z tamtym. I zobaczymy chaos - mówi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski i jego wizja "chaosu"

Dziwne, ale ten chaos będzie troszeczkę nadprogramowy. Trochę jak gdyby na siłę robiony. Ale scenariusz się musi wypełnić. To działa podprogowo, to działa na naszą wyobraźnię, to działa w sposób taki, że my to akceptujemy i zaczynamy uważać, że ta rzeczywistość jest właściwa i trzeba jej stawić czoła w tej chwili. A to jest zaplanowane - przewiduje jasnowidz z Człuchowa.