Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie choć często kontrowersyjne wzbudzają emocje i ciekawią. Od dłuższego czasu na swoim kanale na YouTubie Jackowski dzieli się wizjami na temat tego, co dzieje się na świecie, w Europie oraz w Polsce.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Putin chce rozmawiać z Nawrockim?

W jednej ze swoich przepowiedni jasnowidz Jackowski mówił o tym, jakie zagrożenia ze strony Rosji czekają świat. Przewidywał, że Wladimir Putin myśli o tym, by doszło do rozmowy z prezydentem Polski, czyli Karolem Nawrockim. To prezydent Rosji ma według jasnowidza Jackowskiego myśleć o tej rozmowie. Chciałby, by jakiś pośrednik dotarł do Nawrockiego i przekazał mu pewne informacje.

Reklama

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Wspomina o incydentach w powietrzu

Jasnowidz z Człuchowa dodaje, że tą osobą może być Polak, chociażby ktoś z polskiej dyplomacji. Jego zdaniem taki kontakt sprawi, że z czasem może dojść do oficjalnej rozmowy Putina z prezydentem Polski na odległość.

Z wizji jasnowidza Jackowskiego wynikało również, że przy granicy z Polską miało dojść do incydentów w powietrzu. Nie wiadomo, czy miał na myśli to, co wydarzyło się 10 września 2025 roku. W powietrzu samoloty będą do siebie strzelały i to będzie miało związek z terenem przygranicznym. To będzie jeden incydent lub kilka z rzędu. Nie będą dotyczyły Ukrainy, to nie będzie wymiana ognia między ukraińskim a rosyjskim wojskiem. To będzie miało związek z konkretnym państwem, kto wie, czy nie Polską - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Putin zostawi wojska przy granicy z Polską?

Reklama

Jackowski wieszczy również, że gdy skończą się ćwiczenia na Białorusi, część wojsk Putin zostawi blisko granicy. To ma być zagranie taktyczne, które ma utrzymywać m.in. Polskę w stanie niepokoju.

Zdaniem Jackowskiego ma to być zagranie taktyczne a jego celem ma być utrzymanie Europy w tym również Polski w stanie niepokoju.