Krzysztof Jackowski to jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci zarówno w świecie internetu, jak i w środowisku tych, którzy zajmują się tą profesją. Od pewnego czasu jasnowidz dzieli się w sieci swoimi wizjami oraz przemyśleniami dotyczącymi Polski oraz świata. Te przepowiednie często dotyczą przyszłości politycznej, ale też konfliktów zbrojnych, które mają miejsce na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o tym, że zacznie się "dziać coś poważniejszego"

W jednym ze swoich nagrań jasnowidz z Człuchowa kolejny raz przestrzega przed zagrożeniami. Snuje wizje wojny, która może przekroczyć granice Polski i radzi, by się przygotować.

Reklama

Taką wizją dzielił się już wiele razy i warto podkreślić, że na szczęście się nie sprawdziły. Tym razem jasnowidz Jackowski uważa, że nadszedł ten czas, w którym "najprawdopodobniej zacznie się już dziać coś poważniejszego".

Co wieszczy jasnowidz Jackowski? Padły słowa o "rosyjskim samolocie"

W swojej wizji widzi, że niepokojące wydarzenia mogą mieć miejsce już za dwa miesiące, czyli w listopadzie 2025. Z jego ust padły słowa o "poważnych incydentach".

Kraje nadbałtyckie. Ale mi się kojarzy mniej więcej Łotwa, Estonia. Dojdzie do incydentu, bardzo poważnego incydentu. Zostanie zestrzelony samolot i to będzie prawdopodobnie samolot rosyjski. Albo będzie zestrzelony samolot, albo będzie strzelane do samolotu, ale to już będzie poważny incydent - mówi jasnowidz z Człuchowa.

W jego przepowiedni pojawia się temat nalotów ze strony Rosji, które mają mieć miejsce również na terenie Polski. Takie incydenty będą się działy w dość krótkich odstępach czasu i w co najmniej trzech państwach. W Polsce - uważam - także. Natychmiast będzie mowa o poborach, o mobilizacji, o poborach ludzi do rezerwy, o przygotowaniu się - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Reklama

Jasnowidz Jackowski radzi się przygotować. Na co zwraca uwagę?

Jego zdaniem do tego trudnego czasu warto się już przygotować. Zaznacza, że warto zrobić to bez paniki. Sugeruje, by przygotować żywność oraz lekarstwa. Nawet gdyby okazało się, że niepotrzebnie się byśmy przygotowali, to warto tym razem to zrobić - radzi.

Przygotujcie się, drodzy państwo. Spokojnie, delikatnie. Ale chyba już warto teraz, jest czas na to. I chyba należy to zrobić - mówi na swoim kanale.