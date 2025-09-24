Jasnowidz Krzysztof Jackowski co jakiś czas dzieli się swoimi przepowiedniami dotyczącymi Polski i świata na swoim kanale na YouTubie. Wiele z nich dotyczy konfliktów zbrojnych zarówno tych, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Putin zdradzi Trumpa?

W jednej z przepowiedni, jakimi podzielił się w sieci, jasnowidz z Człuchowa, mówi o wojnie Rosji z Ukrainą. Wieszczy, że w tej kwestii Trump i Putin się dogadali, ale Putin zdradzi Trumpa. Putin jest bardzo cwany, wykorzystuje go. A Trump jest bezbronny względem Putina - mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci jasnowidz Jackowski.

Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Front ma ruszyć z Polski?

Przepowiednia, którą się dzieli jest nie tylko dosyć kontrowersyjna, ale wręcz abstrakcyjna. Z wizji, jaką miał jasnowidz z Człuchowa wynika, że Polska miałaby zostać złożona w ofierze za Ukrainę.

Przytacza również swoje słowa o tym, że gdy zakończy się wojna i zawarty zostanie pokój, Polska pozbawiona zostanie granic, które istnieją obecnie. Dodaje też, że jeśli w wojnę z Rosją włączą się inne państwa to "front ma ruszyć od Polski". Ma do tego dojść, jak wynika z jego przepowiedni w połowie listopada 2025 roku.

Jasnowidz Jackowski ma nową wizję. Rządzący wiedzą, co się stanie?

Wyjdą wojska i będą stać. Zajmą coś i będą stać, nie będzie walki żadnej. To tak będzie początek wyglądał - uważa jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem rządzący o wszystkim już dobrze wiedzą.

Mam wrażenie, że politycy polscy, decydenci, wszyscy doskonale wiedzą, że w każdej chwili mogą dostać informacje w rodzaju rozkazu, żeby w Polsce wprowadzać, nie wiem, stan wyjątkowy, stan zagrożenia wojennego i pilnie żądać od obywateli realizacji jakiegoś obowiązku. Mam poczucie, że decyzja zapadła. I nasz kraj ziemią, miejscem swoim będzie musiał się w to najbardziej zaangażować - twierdzi jasnowidz Jackowski.