Jasnowidz Krzysztof Jackowski co jakiś czas na swoim kanale na YouTubie próbuje zobaczyć, co takiego wydarzy się w Polsce, Europie a także na świecie. Jego wizje i przepowiednie dotyczą m.in. polityki i konfliktów zbrojnych. W swoich nagraniach mówi czasem o III wojnie światowej.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy w Polsce wybuchnie wojna?

W jednym z ostatnich nagrań próbował przewidzieć, czy w Polsce wybuchnie wojna. Kilka miesięcy temu jasnowidz z Człuchowa sugerował, że konflikt zbrojny ominie Polskę. Bywało, że wspominał wprost o wojnie w Polsce.

Reklama

Jak brzmi najnowsza wizja jasnowidza Jackowskiego w tej kwestii? Co przekazał swoim widzom na kanale na YouTube. Jego zdaniem Polska jest narażona na konflikt. Już to mówiłem kiedyś, z miesiąc temu, że mi się kojarzy, że wejdą wojska, które nie będą walczyć, tylko zajmą pewne tereny na Ukrainie, ale nie będą walczyć - mówi Jackowski na YouTube.

Jasnowidz Jackowski o wojnie. Wspomina o dużych transportach wojsk. Kiedy pojawią się w Polsce?

Kojarzy mi się bardzo duże przejście wojsk z Niemiec. Będą duże transporty wojsk z Niemiec szły w kierunku wschodniej polskiej granicy - przepowiada jasnowidz Jackowski. Dodaje, że będą to żołnierze z krajów europejskich. Ma do tego dojść w pierwszej połowie listopada 2025 roku.

Jasnowidz Jackowski wieszczy, że przy wschodniej granicy, po stronie polskiej będą stacjonować wojska dobrze przygotowane i zwarte. Z wizji jasnowidza Jackowskiego wynika, że to niewielka liczba żołnierzy z trzech lub czterech krajów, a sam fakt ich obecności staje się znaczący. Rosja, którą rządzi Putin według jasnowidza Jackowskiego odpowie na to zmasowanymi atakami. Mówi również o prowokacjach, o których już wcześniej wspominał.

Reklama

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Wspomina o ewakuacji miasta

W wizji jasnowidza z Człuchowa pojawia się także ewakuacja z małego miasta, dzielnicy lub rejonu, która przebiegnie bardzo szybko. To zdarzenie jego zdaniem będzie znakiem, że wojska rzeczywiście zaczną uczestniczyć w konflikcie. Jak wynika z poprzednich wizji jasnowidza Jackowskiego konflikty zbrojne, które w jakiś sposób dotkną Polski, potrwają do 2028 roku. Warto pamiętać, że to tylko wizje i niekoniecznie muszą się sprawdzić.