Krzysztof Jackowski nie tylko pomaga rodzinom, które szukają zaginionych osób oraz policji, ale od dłuższego czasu snuje wizje dotyczące Polski i jej przyszłości. W jego przepowiedniach często przewijają się także osoby ze świata polskiej polityki.

Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Czy już się zaczęła?

Tym razem również podzielił się ze swoimi fanami przepowiednią dotyczącą losów naszego kraju oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Jasnowidz Jackowski poruszył również po raz kolejny temat III wojny światowej.

Reklama

Stwierdził, że tak naprawdę ten konflikt już trwa. Mówiłem to długi czas temu, że III wojna światowa, w której trwamy, będzie się charakteryzowała różnymi ogniskami wojennymi, wieloma wojnami. W 2028 dopiero jest szansa na jakieś polepszenie sytuacji- stwierdza jasnowidz z Człuchowa.

Ostrzeżenie od jasnowidza Jackowskiego. Polskę czeka Targowica

Zdaniem jasnowidza Jackowskiego ta sytuacja wpłynie również na Polskę. Wedle jego wizji w Polsce będzie miała miejsce "narodowa Targowica". Szokować mogą również słowa Jackowskiego o prezydencie Karolu Nawrockim, którego porównuje do Judasza.

W Polsce się zrobi narodowa Targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa. Polska stanie w niesławie. I skojarzył mi się prezydent jak Judasz - przepowiada Jackowski.

A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony. Na naszych oczach zacznie się Targowica, międzynarodowa Targowica, a Polska stanie przez to w niesławie. Nie do końca rozumiem te słowa, ale tak to poczułem - dodaje jasnowidz.

Reklama

Jasnowidz Jackowski o prezydencie. Karol Nawrocki ujawni tajne raporty

Jackowski przepowiada też, że bliżej wyborów parlamentarnych prezydent Nawrocki ujawni pewne raporty. Prezydent Nawrocki - jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych - zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić - mówi jasnowidz z Człuchowa.