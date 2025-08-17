Krzysztof Jackowski to kontrowersyjny jasnowidz z Człuchowa. Swoimi przepowiedniami i wizjami od pewnego czasu dzieli się z internautami na swoim kanale YouTube. Mówi w nich o tym, co będzie działo się w Polsce i na świecie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Podział Unii Europejskiej

Już jakiś czas temu jasnowidz Jackowski wieszczył, że w Europie będzie nowa wojna. Niemcy z kolei odizolują się od uchodźców, także tych z Polski. W Niemczech, ale nie tylko w Niemczech, powstaje pomysł stworzenia Unii Europejskiej dwóch albo trzech biegów. Będzie to wyraźny podział, powstaną dwie strefy euro - twierdzi Krzysztof Jackowski.

Ten pomysł zrodzi się w Niemczech, Francji, być może jeszcze jakieś państwa do tego dołączą. Niemcy chcą się odciąć od niektórych państw w Unii Europejskiej, zamykanie granic, wprowadzanie kontroli granicznych wejdzie w życie na stałe. Tylko część krajów Unii Europejskiej będzie dalej miała przepisy o strefie Schengen, w niektórych będzie można swobodnie granice przekraczać, natomiast nagle rozgorzeje dyskusja i zostanie podjęta decyzja, że niektórym krajom w Unii Europejskiej taki przywilej nie będzie przez jakiś czas przysługiwał - przepowiada jasnowidz z Człuchowa.

Unia będzie podzielona, mimo że będzie dalej stanowiła unię - dodaje Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o wojnie w Ukrainie. "Pokój jest możliwy"

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczą również Ukrainy i końca wojny w tym kraju. Jego zdaniem pokój jest możliwy, ale tylko pod jednym warunkiem. Jego zdaniem chodzi o "zniknięcie Zełenskiego". Co to dokładnie oznacza?

Nie wiem, jak to tłumaczyć, ale Wołodymyr Zełenski zniknie. Na Ukrainie nastąpi zamach stanu. Ukraińcy staną stanie naprzeciw siebie - zwolennicy i przeciwnicy prezydenta. Zamach stanu będzie zorganizowany przez Rosję. Rosja nie chce pokoju - mówi Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o zniknięciu Zełenskiego

Putin uważa Zełenski za człowieka, który reprezentuje interesy nie tylko ukraińskie i że szerokie wpływy na niego są z Zachodu. Putin uważa go za wroga Ukrainy .Nie wroga Rosji, a wroga Ukrainy. Do pokoju na Ukrainie dojdzie wtedy, kiedy zniknie Zełenski - przepowiada jasnowidz Jackowski.