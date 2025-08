Jasnowidz Krzysztof Jackowski znany jest w całej Polsce. Pomaga tym, którzy poszukują swoich zaginionych bliskich, czasem również policji. Jego wizje i przepowiednie dotyczą także tematów politycznych.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewidział wygraną Karola Nawrockiego

Jasnowidz z Człuchowa na nagraniach zamieszczanych na YouTubie mówi o III wojnie światowej oraz konfliktach zarówno tych w Ukrainie, jak też na Bliskim Wschodzie. Wieszczy, które miasta Polski mogą dotknąć katastrofy.

Podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi 2025 Krzysztof Jackowski przepowiedział, że to nie Rafał Trzaskowski wygra pojedynek o fotel głowy państwa. Od pewnego czasu snuje wizje dotyczące prezydentury Karola Nawrockiego. Jasnowidz wieszczy, że rozpocznie się ona w Polsce a skończy na uchodźstwie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Polacy uznają, że Nawrocki zdradził

Jackowski przepowiada, że Karol Nawrocki "stanie w obliczu dwóch bardzo złych decyzji”. Z jego wizji wynika, że w Polsce zostanie ogłoszony stan wojny. To nie jedyna niezbyt optymistyczna wizja jasnowidza z Człuchowa. W rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że Karol Nawrocki może zdradzić Polskę.

Polacy mogą uznać, że nowy prezydent ich zdradził. To nie znaczy, że zrobi to dosłownie. Ale podejmie decyzje, które nie będą się im podobać. Na przykład… wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę – wieszczył jasnowidz. Teraz kolejny raz mówi o zdradzie.

Jasnowidz Jackowski przewiduje, że prezydentura Nawrockiego będzie burzliwa. Powód? To III wojna światowa, która jego zdaniem już toczy się poza naszymi granicami. Zdaniem jasnowidza konflikt ten będzie trwał do 2028 roku. Polska, jak mówi Jackowski, może być w ten konflikt wciągnięta.

Jasnowidz Jackowski i jego przepowiednia. Mówi o decyzjach Karola Nawrockiego

Zdaniem jasnowidza Karol Nawrocki podczas swojej prezydentury będzie realizował konkretny plan. Prezydent Nawrocki będzie podejmował takie decyzje, które będą odbierane przez naród jako zdrada. Bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to zdrada, tak jak ją rozumiemy – twierdzi jasnowidz Jackowski. Dodaje też, że w koalicji jesienią dojdzie do potężnego rozłamu. Czy to oznacza przyspieszone wybory parlamentarne? Czas pokaże....