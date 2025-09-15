Jasnowidz Krzysztof Jackowski dzieli się w sieci swoimi przepowiedniami na temat losów Polski, Europy oraz świata. Ostatnimi czasy jego wizje dotyczą głównie spraw politycznych i wojny.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co będzie chciał zrobić Putin?

Choć jego przepowiednie wzbudzają wiele emocji i kontrowersji, wiele osób chętnie ich słucha. W swojej najnowszej wizji jasnowidz Jackowski wspomniał o Putinie i jego planach uderzenia w Ukrainę. Jego zdaniem przywódca Rosji będzie chciał obalić rząd ukraiński.

Reklama

Putin myśli o tym, żeby w jakiś sposób wyłączyć Załenskiego, czy przez jego śmierć, czy w inny sposób. On chce obalić rząd ukraiński. O to mu głównie chodzi. Putin chce zaangażować Białoruś w wojnę z Ukrainą lub chce od strony białoruskiej robić jakieś działania w kierunku Ukrainy - mówi jasnowidz z Człuchowa.

Wizja jasnowidza Jacowskiego. Putin uderzy w Polskę?

Czy Putin będzie chciał uderzyć w Polskę albo inny kraj? Jasnowidz przyznaje, że nie ma pojęcia. Putin uważa, że na terenie Polski zbierają się i kumulują się siły, które mogą w każdej chwili wtrącić się w wojnę z Ukrainą i rezerwy wojsk trzyma głównie dlatego, nie ufając Trumpowi i Europie. Mam takie dziwne wrażenie, że Rosja ma przygotowany plan ataku, że gdyby doszło do jakiegokolwiek wypowiedzenia wojny albo wtrącenia się w wojnę o Ukrainę, to państwa, które by się w to wtrąciły, poniosą konsekwencje - wieszczy jasnowidz.

Rosja jest przygotowana, żeby uderzać głównie w lotniska tych państw. Putin jest pewny, że Trump tworzy pewien teatr, pewną sztukę teatralną w stosunku do kwestii pokojowych z Ukrainą. Mam poczucie, że Putin uważa, iż Stany Zjednoczone prędzej czy później zaczną wojnę, między innymi z Rosją, albo będą miały wpływ na zaczęcie wojny z Rosją. Dlatego Putin nie chce nawet zbytnio okazywać sympatii do Trumpa -dodaje.

Reklama

Dojdzie do incydentu nad Polską? Jasnowidz Jackowski odpowiada

Jasnowidz Jackowski uważa, że nad Polską może dojść do kilku albo do jednego poważnego incydentu w powietrzu. W powietrzu samoloty będą do siebie strzelały i to będzie miało związek z terenem przygranicznym. To będzie jeden incydent lub kilka z rzędu. Nie będą dotyczyły Ukrainy, to nie będzie wymiana ognia między ukraińskim a rosyjskim wojskiem. To będzie miało związek z konkretnym państwem, kto wie, czy nie Polską. I w strefie powietrznej nad Unią Europejską dojdzie do takiego zdarzenia - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Mam takie wrażenie, że nawet gdyby to było nad Polską, gdzieś w rejonie przygranicznym, to nie zrobią tego piloci polscy. To będą z innego kraju piloci i oni bez powodu strzelą w kierunku jakichś samolotów czy samolotu rosyjskiego - dodaje jasnowidz z Człuchowa.