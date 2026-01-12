Puszka po rybie. Gdzie wyrzucić?

Wielu z nas automatycznie wyrzuca puszki po konserwach do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. To poważny błąd. Puszki po rybach, mięsie czy warzywach to opakowania stalowe lub aluminiowe. Ich miejsce jest w żółtym pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Jak przygotować puszkę do wyrzucenia? Usuń resztki jedzenia. Wyrzuć zawartość do bioodpadów (bez sosu/oleju) lub zmieszanych, a następnie zgnieć puszkę. Oszczędzisz miejsce w kontenerze i ułatwisz transport.

Żółty pojemnik. Metale i tworzywa sztuczne

To tutaj trafia najwięcej surowców z naszych kuchni i łazienek. Do żółtego kontenera wrzucaj:

Butelki plastikowe i nakrętki.

Opakowania po chemii domowej i kosmetykach.

Puszki po napojach.

Kartoniki po mleku i sokach (tzw. wielomateriałowe).

Folię aluminiową i reklamówki.

Nie wrzucaj tu plastikowych zabawek, części samochodowych ani opakowań po lekach.

Niebieski pojemnik. Papier

Do niebieskiego kosza wrzucamy suchy i czysty papier.

Wrzucaj: Kartony, tekturę, gazety, ulotki, zeszyty i torby papierowe .

. Nie wyrzucaj tu ręczników papierowych, zużytych chusteczek ani zatłuszczonego papieru (np. po pizzy). Miejsce brudnego papieru jest w odpadach zmieszanych.

Zielony pojemnik. Szkło

Segregujemy tutaj wyłącznie opakowania szklane. Wrzucaj butelki i słoiki po żywności oraz kosmetykach. Nigdy nie wrzucaj tu szklanek, talerzy, luster, szyb ani ceramiki. Te materiały mają inną temperaturę topnienia i niszczą partię szkła do recyklingu.

Brązowy pojemnik. Bioodpady

Tu trafiają resztki roślinne i kuchenne. Wrzucaj obierki, resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście i gałęzie. Nie wrzucaj tu kości, mięsa, odchodów zwierząt ani oleju jadalnego.

Czarny pojemnik. Odpady zmieszane

Wrzucaj tu tylko to, czego nie da się odzyskać. Są to m.in. artykuły higieniczne (pieluchy, podpaski), ceramika, niedopałki papierosów i wspomniany wcześniej zabrudzony papier.

Zmiany w segregacji i system kaucyjny

System segregacji ewoluuje. Warto pamiętać o dwóch istotnych zmianach: