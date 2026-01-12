- Puszka po rybie. Gdzie wyrzucić?
Wielu z nas automatycznie wyrzuca puszki po konserwach do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. To poważny błąd. Puszki po rybach, mięsie czy warzywach to opakowania stalowe lub aluminiowe. Ich miejsce jest w żółtym pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Jak przygotować puszkę do wyrzucenia? Usuń resztki jedzenia. Wyrzuć zawartość do bioodpadów (bez sosu/oleju) lub zmieszanych, a następnie zgnieć puszkę. Oszczędzisz miejsce w kontenerze i ułatwisz transport.
Żółty pojemnik. Metale i tworzywa sztuczne
To tutaj trafia najwięcej surowców z naszych kuchni i łazienek. Do żółtego kontenera wrzucaj:
- Butelki plastikowe i nakrętki.
- Opakowania po chemii domowej i kosmetykach.
- Puszki po napojach.
- Kartoniki po mleku i sokach (tzw. wielomateriałowe).
- Folię aluminiową i reklamówki.
Nie wrzucaj tu plastikowych zabawek, części samochodowych ani opakowań po lekach.
Niebieski pojemnik. Papier
Do niebieskiego kosza wrzucamy suchy i czysty papier.
- Wrzucaj: Kartony, tekturę, gazety, ulotki, zeszyty i torby papierowe.
- Nie wyrzucaj tu ręczników papierowych, zużytych chusteczek ani zatłuszczonego papieru (np. po pizzy). Miejsce brudnego papieru jest w odpadach zmieszanych.
Zielony pojemnik. Szkło
Segregujemy tutaj wyłącznie opakowania szklane. Wrzucaj butelki i słoiki po żywności oraz kosmetykach. Nigdy nie wrzucaj tu szklanek, talerzy, luster, szyb ani ceramiki. Te materiały mają inną temperaturę topnienia i niszczą partię szkła do recyklingu.
Brązowy pojemnik. Bioodpady
Tu trafiają resztki roślinne i kuchenne. Wrzucaj obierki, resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście i gałęzie. Nie wrzucaj tu kości, mięsa, odchodów zwierząt ani oleju jadalnego.
Czarny pojemnik. Odpady zmieszane
Wrzucaj tu tylko to, czego nie da się odzyskać. Są to m.in. artykuły higieniczne (pieluchy, podpaski), ceramika, niedopałki papierosów i wspomniany wcześniej zabrudzony papier.
Zmiany w segregacji i system kaucyjny
System segregacji ewoluuje. Warto pamiętać o dwóch istotnych zmianach:
- Od początku 2025 roku gminy organizują specjalne punkty zbiórki odzieży i tkanin. Nie wyrzucaj ubrań do zwykłych kontenerów – oddaj je w wyznaczonym punkcie lub zawieź do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
- Od października 2025 roku wiele butelek i puszek po napojach posiada kaucję. Zamiast wyrzucać je do żółtego kosza, oddaj je w sklepie lub automacie. Są warte od 50 groszy do 1 złotówki za sztukę.
