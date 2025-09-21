Krzysztof Jackowski to najsłynniejszy jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie wzbudzają wiele emocji i kontrowersji, ale wielu Polaków jest ciekawych tego, co widzi w sowich wizjach. Bywa, że pomaga rodzinom, które szukają swoich bliskich a nawet policji.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Czego dotyczy?

Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi przepowiedniami dotyczącymi przyszłości Polski oraz świata w sieci. Na swoim kanale na YouTubie mówi m.in. o tym, czy Polskę czeka wojna, jakie działania być może podejmie Rosja i co w obliczu konfliktów wojennych zrobią inne kraje oraz politycy.

Reklama

W jednej ze swoich najnowszych przepowiedni Krzysztof Jackowski poruszył temat tegorocznej zimy. Tym razem jasnowidz postanowił skupić się na polityce i sytuacji w kraju, ale na pogodzie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. To wydarzy się zimą

Co jego zdaniem czeka na po niezbyt ciepłym i słonecznym lecie? Czy zimowe miesiące będą prawdziwie zimowe, czy wręcz przeciwnie?

Z wizji jasnowidza z Człuchowa wynika, że i w tej kwestii czekają nas nie do końca miłe niespodzianki. Zima będzie jedną wielką anomalią. Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, zdecydowanie za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż to, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami - mówi jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o tegorocznej zimie. Czego możemy się spodziewać?

Z jego wizji wynika również, że zima w tym roku nie będzie jednak zbyt długa. Szybko zmieni się w prawdziwą wiosnę. Pojawi się ona już na początku 2026 roku. Nie zabraknie anomalii, które w tym czasie nie są żadną normą. Dla przyrody to niestety kolejny zły znak. Być może wizja jasnowidza Jackowskiego w ogóle się nie sprawdzi. Jak będzie? Czas pokaże.