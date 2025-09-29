Krzysztof Jackowski to jasnowidz, który jest w Polsce bardzo znany. Wiele razy pomagał tym, którzy szukali zaginionych osób. Ma na swoim koncie również współpracę z policją. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami przyszłości Polski oraz świata na swoim kanale na YouTubie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Na co liczy Izrael i Stany Zjednoczone?

W swoich przepowiedniach mówi o sytuacji w Polsce, Europie a także na świecie. Porusza zarówno tematykę konfliktów zbrojnych jak też sytuacji politycznej. Tym razem w swojej najnowszej wizji porusza temat tego, co wydarzy się w 2026 roku. Jasnowidz Jackowski widzi wojnę. Nie ma co tutaj dużo mówić, wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone i Izrael liczą na to, że Rosja pozwoli Ameryce i Izraelowi uderzyć na Iran przynajmniej tak można się domyślać - mówi Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. Los Polski niepewny?

W przepowiedni na 2026 rok jasnowidz Jackowski widzi m.in. noworoczne życzenia składane polskim żołnierzom walczącym poza granicami kraju. Skojarzyło mi się takie coś dziwnego: jest Sylwester, są życzenia od przywódców Polski, ale też w mediach sypią się specjalne życzenia dla polskich żołnierzy, którzy są poza granicami Polski i walczą. Teren Ukrainy będzie podzielony na trzy. Będzie Ukraina rosyjska, pod okupacją rosyjską. Będzie też część Ukrainy, która nie będzie w pełni pod okupacją rosyjską, ale pod wpływem rosyjskim i będzie trzecia część Ukrainy, ukraińska. Donieck. Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka. Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski - wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Jasnowidz Jackowski i jego wizja na 2026 rok. Wspomina o kataklizmach

W wizji Krzysztofa Jackowskiego na 2026 rok dotyczącej Polski pojawia się także temat klęsk żywiołowych. O czym dokładnie mówi? O suszy i pożarze.Będzie spora susza i będzie potężny pożar lasów. W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Wizja wojny według jasnowidza Jackowskiego. Zagrozi bezpieczeństwu Polski?

Z jego wizji wynika również, że konflikt między Izraelem a Bliskim Wschodem będzie miał wpływ na to, co będzie się działo w Polsce. Mówi m.in. o nasilonym ruchu migracyjnym oraz bezpieczeństwu Polski, które także będzie zagrożone.

To, co ja mówię państwu, to nie znaczy, że to się wydarzy 2026, a może to się wydarzy w 2025, czyli teraz. A to będą echa tych zdarzeń. Będzie spora migracja do Europy, także do Polski, ludności izraelskiej. Mowa jest o dwóch lub trzech krajach, które mają się jak gdyby połączyć, mają być to kraje wiernonarodowościowe. I Polska by była też do tych krajów zaliczana - mówi Jackowski.

Wojska na granicy. O czym dokładnie mówi jasnowidz Jackowski?

To będzie propozycja z zewnątrz od bardzo silnego państwa, która by gwarantowała nam bezpieczeństwo, czyli z tego wynika, że w 2026 roku poczucie bezpieczeństwa państw, na przykład w Europie, niektórych państw, w tym Polski, będzie jeszcze bardziej niepewne - dodaje.

Jasnowidz Jackowski w swojej przepowiedni widzi również wojska, ale nie polskie tylko obce blisko polsko-rosyjskiej granicy. Te wojska będą tak stacjonowały, ale nie będzie wymiany militarnej z jednej czy z drugiej strony. Trochę mi się w to wierzyć nie chce. No przecież to by było wejście w teren Polski obcego wojska, gdyby to było rosyjskie wojsko to wrogiego. I jak? Polska by nie reagowała? -zastanawia się jasnowidz Jackowski.