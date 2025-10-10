Krzysztof Jackowski to najbardziej znany polski jasnowidz. Jego przepowiednie wzbudzają wciąż spore zainteresowanie, choć bywa, że uznawane są za kontrowersyjne i zbytnio przesadzone.

Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami w sieci. Niektóre z ich dotyczą losów świata, konfliktów zbrojnych a niektóre tego, co dzieje się w Polsce oraz polskiej polityce. W jednej z najnowszych przepowiedni właśnie ten temat poruszył jasnowidz Jackowski.

Jakiś czas temu wieszczył, że rozłam w koalicji jest możliwy a przyszłość Donalda Tuska jako premiera dosyć niepewna. Teraz uważa, że "Tusk jest spokojniejszy". Nie boi się ani o swoje stanowisko, ani o koalicję. Pówód? Jest sytuacja, o której się nie mówi, a ta sytuacja jest nadzwyczajna. Prezydent i premier to wie, niektórzy ludzie z rządu to wiedzą, że Polska jest w sytuacji nadzwyczajnej, nie tylko Polska - mówi Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "niejasnej sytuacji"

Dodaje, że "niejasna sytuacja" trwa już i potrwa do lutego 2026 roku. Jego zdaniem "coś się wydarzy". To właśnie sprawia, że Donald Tusk myśli o zabezpieczeniu pieniędzy. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o gotówkę samego premiera czy budżet państwa. Jak wynika z przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego premier ma myśleć w tym kontekście o Szwajcarii.

Co o przyszłości Polski wieszczy jasnowidz Jackowski? Padły słowa o przekręcie

W przepowiedni jasnowidza Jackowskiego padają słowa o przekręcie, który czeka Polskę. Taka rzecz mi się skojarzyła: że Polskę czeka pewien przekręt. Że ludzie bez tego przekrętu by się zbuntowali, uznaliby, że doszło do kompletnej zdrady - mówi jasnowidz Jackowski.

Niepokoje, które nastąpią w Polsce, mają swoje drugie dno, ponieważ zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, powiedziałem, że czeka nas wojna, ale powiedziałem też, że potem Polska w dziwny sposób będzie miała w niektórych miejscach inne granice. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy ważni politycy na obecną chwilę w Polsce wiedzieli, że jest obawa, iż Polska nie będzie miała granic w niektórych miejscach takich, jakie ma dotychczas - mówi jasnowidz.