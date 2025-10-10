Krzysztof Jackowski to najbardziej znany polski jasnowidz. Jego przepowiednie wzbudzają wciąż spore zainteresowanie, choć bywa, że uznawane są za kontrowersyjne i zbytnio przesadzone.

Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami w sieci. Niektóre z ich dotyczą losów świata, konfliktów zbrojnych a niektóre tego, co dzieje się w Polsce oraz polskiej polityce. W jednej z najnowszych przepowiedni właśnie ten temat poruszył jasnowidz Jackowski.

Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. 'Świat bliski wojny, Trump...'
Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. "Świat bliski wojny, Trump..."

Zobacz również

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Co mówi o przyszłości Donalda Tuska?

Jakiś czas temu wieszczył, że rozłam w koalicji jest możliwy a przyszłość Donalda Tuska jako premiera dosyć niepewna. Teraz uważa, że "Tusk jest spokojniejszy". Nie boi się ani o swoje stanowisko, ani o koalicję. Pówód? Jest sytuacja, o której się nie mówi, a ta sytuacja jest nadzwyczajna. Prezydent i premier to wie, niektórzy ludzie z rządu to wiedzą, że Polska jest w sytuacji nadzwyczajnej, nie tylko Polska - mówi Jackowski.

Reklama

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "niejasnej sytuacji"

Dodaje, że "niejasna sytuacja" trwa już i potrwa do lutego 2026 roku. Jego zdaniem "coś się wydarzy". To właśnie sprawia, że Donald Tusk myśli o zabezpieczeniu pieniędzy. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o gotówkę samego premiera czy budżet państwa. Jak wynika z przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego premier ma myśleć w tym kontekście o Szwajcarii.

Co o przyszłości Polski wieszczy jasnowidz Jackowski? Padły słowa o przekręcie

Reklama

W przepowiedni jasnowidza Jackowskiego padają słowa o przekręcie, który czeka Polskę. Taka rzecz mi się skojarzyła: że Polskę czeka pewien przekręt. Że ludzie bez tego przekrętu by się zbuntowali, uznaliby, że doszło do kompletnej zdrady - mówi jasnowidz Jackowski.

Niepokoje, które nastąpią w Polsce, mają swoje drugie dno, ponieważ zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, powiedziałem, że czeka nas wojna, ale powiedziałem też, że potem Polska w dziwny sposób będzie miała w niektórych miejscach inne granice. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy ważni politycy na obecną chwilę w Polsce wiedzieli, że jest obawa, iż Polska nie będzie miała granic w niektórych miejscach takich, jakie ma dotychczas - mówi jasnowidz.