Przepowiednie jasnowidza Jackowskiego. Które wizje się sprawdziły?

Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie ciekawią, ale też wzbudzają kontrowersje. Media na świecie rozpisywały się o nim, gdy udało mu się przewidzieć datę wielkiego kryzysu finansowego i upadku dużych banków.

Reklama

Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa na swoim kanale na YouTubie porusza tematy związane z polityką i wojną. Często dzieli się swoimi przepowiedniami dotyczącymi wojny w Ukrainie oraz konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Gdy w Polsce miały miejsce wybory prezydenckie 2025 przewidział, że nie wygra ich Rafał Trzaskowski a Karol Nawrocki.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "stanie wojny"

W jednej ze swoich najnowszych wizji jasnowidz Jackowski zobaczył, że polska scena polityczna jest przychylna decyzjom "z zewnątrz". Wcielenie ich w życie jak uważa jasnowidz Jackowski może mieć miejsce "w każdej chwili". Jego dokładne słowa na ten temat cytuje portal Eska Bydgoszcz News. Jasnowidz z Człuchowa mówi też o "stanie wojny".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Jaki plan wdroży polski rząd?

Reklama

Jest gotowy plan. Jest to sytuacja nadzwyczajna w rządzie i u prezydenta. Połączenie pod tym względem na linii prezydent rząd to jest sytuacja nadzwyczajna. W każdej chwili może być ten plan wdrożony. I on się może wydarzyć w każdej chwili, czyli jesteśmy blisko czegoś. Stan wojny nie będzie oznaczał jeszcze wojny. Stan wojny może być określony jednostronnie. Czyli co, przez Polskę? - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz dodaje, że opcja ogłoszenia stanu "gotowości" czy "stanu wojny" może sprawić, że podejmowane decyzje będą drastyczne i stworzą kontrolowany chaos. I na podstawie ogłoszenia tego stanu wojny jednostronnie będzie można wykonywać pewne rzeczy, ogłoszenie tego stanu wojny będzie usprawiedliwiało te decyzje- mówi Jackowski.

Warto pamiętać, że to tylko słowa i jedna z wielu przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Niekoniecznie muszą się sprawdzić, jak wiele wizji, którymi się dzielił w sieci.