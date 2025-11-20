Prognoza pogody na czwartek, 20 listopada 2025. Podział pogodowy

W czwartek, 20 listopada 2025, na południowym wschodzie kraju utrzyma się pogodna aura, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na zachodzie, północy, a w drugiej połowie dnia także w centrum, spodziewane jest duże, a przejściowo całkowite zachmurzenie związane z przesuwaniem się strefy frontowej. W północnej części frontu miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem, których suma sięgnie 2-5 litrów na metr kwadratowy, natomiast w części południowej frontu możliwe są śladowe opady deszczu, nieprzekraczające jednego litra na metr kwadratowy.

Pogoda na 20 listopada. Wzrost temperatury

Maksymalne temperatury w dzień będą wyższe: od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centrum, do 6-7 stopni Celsjusza na południu. Wiatr na wschodzie, przed nadejściem frontu, powieje z południa, przeważnie słabo. Na zachodzie zacznie skręcać na południowo-zachodni i zachodni, stając się umiarkowany i okresowo dość silny, z porywami do 40-50 km/h. W górach porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne i wilgotność w czwartek, 20 listopada. Prognoza pogody

Wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie. W centralnej, południowej i wschodniej części kraju wyniesie około 80 procent, osiągając najwyższe wartości, powyżej 90 procent, na północy. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w strefie frontu, obejmującej północ, centrum, zachód i południowy zachód kraju. W pozostałych regionach biomet pozostanie neutralny.