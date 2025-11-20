Warunki w drodze do szkoły (rano)

Czwartek, 20 listopada 2025, rozpocznie się od mroźnej nocy na przeważającym obszarze Polski, dlatego rano będzie bardzo chłodno. Szczególną ostrożność muszą zachować uczniowie na północy i zachodzie, gdzie nocą pojawi się deszcz ze śniegiem. Istnieje duże ryzyko oblodzenia chodników i dróg, gdyż temperatury w tych regionach oscylować będą wokół zera, a na południowym wschodzie spadną do -5 stopni Celsjusza. Wartości te wymagają od wszystkich ciepłego ubioru już od wyjścia z domu.

Pogoda w ciągu dnia

W ciągu dnia przez Polskę przemieszczać się będzie front atmosferyczny, co oznacza podział pogodowy. Najkorzystniejsza aura z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem utrzyma się na południowym wschodzie. Natomiast w centrum, na zachodzie i północy spodziewane jest duże zachmurzenie i miejscami opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Maksymalne temperatury wahać się będą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5-7 stopni Celsjusza w centrum i na południu. Odczucie chłodu wzmocni umiarkowany, a okresowo silny wiatr, szczególnie na zachodzie kraju (do 40-50 km/h), co znacząco obniży odczuwalną temperaturę.

Jak się ubrać?

Biorąc pod uwagę mróz o poranku i ryzyko opadów oraz wiatr w ciągu dnia, kluczowy jest ubiór na cebulkę. Konieczna jest ciepła kurtka, najlepiej wodoodporna lub przeciwdeszczowa dla uczniów z centrum, zachodu i północy. Pod kurtkę należy założyć sweter lub bluzę. Niezbędne będą czapka, szalik i rękawiczki, aby chronić się przed mroźnym porankiem i wiatrem. Należy wybrać ciepłe, zabudowane i nieprzemakalne obuwie z podeszwą, która zapewni dobrą przyczepność, co jest szczególnie ważne ze względu na ryzyko oblodzeń.