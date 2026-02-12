Według profesora studiów nad bezpieczeństwem na King's College London, kształtuje się obecnie świat wielkich mocarstw, w którym USA, Rosja i Chiny wyznaczają własne strefy wpływów.

Ekspert: Europy nie ma w świecie wielkich mocarstw

Europa nie ma w nim miejsca, Europa ma miejsce przy stole tylko wtedy, gdy europejskie średnie mocarstwa połączą się i stworzą z nich superpotęgę – powiedział Neumann portalowi bawarskiego nadawcy publicznego BR24.

Ekspert: UE jest fundamentem, ale tylko jednym z formatów

Neumann podkreślił, że Europejczycy muszą szybciej podejmować decyzje w wielu różnych formatach. UE jest jednym z formatów, ale oczywiście wiemy, co się dzieje, gdy mamy 27 krajów, z których niektóre aktywnie sabotują działania – dodał.

Ekspert: Potrzebny jest nowy sojusz Niemiec z Polską

W jego ocenie UE pozostaje fundamentem, lecz wokół niej powinny powstawać bardziej pragmatyczne i elastyczne formaty. Neumann widzi możliwość bliższej współpracy między Niemcami, Francją lub Wielką Brytanią (format E3 – PAP). Jak dodał, również Niemcy i Polska, Niemcy i Włochy lub kraje bałtyckie i skandynawskie mogłyby tworzyć sojusze. Możliwości jest wiele i należy je dopuścić – uważa ekspert.

Jego zdaniem podczas rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa państwa europejskie powinny przede wszystkim omówić sposoby odstraszania Rosji. Neumann opowiedział się m.in. za bardziej ofensywnymi działaniami w cyberprzestrzeni, w tym tzw. hackbackami, czyli odwetowymi cyberatakami wymierzonymi w źródła ataków.

W piątek w stolicy Bawarii rozpocznie się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Na najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział ok. 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony. W konferencji wezmą udział premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Na czele delegacji amerykańskiej będzie stał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Ze Stanów Zjednoczonych przybędzie też ponad 50-osobowa delegacja Kongresu. Wśród gości znajdzie się szef chińskiej dyplomacji Wang Yi.

Tematem przewodnim dyskusji będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna Rosji przeciw Ukrainie.