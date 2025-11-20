Wewiór powiedział, że w środę do siedziby MSZ wezwany został białoruski charge d'affaires, któremu została wręczona nota dyplomatyczna.

Wniosek o wydanie Ukraińców

Rzecznik MSZ wyjaśnił, że w nocie strona polska zawnioskowała "o wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o dopuszczenie się na zlecenie służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przestępstw o charakterze terrorystycznym w związku ze zdarzeniem w miejscowości Mika oraz miejscowości Gołąb".

Zamknięcie konsulatu Rosji

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że do północy 23 grudnia br. rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski.

Szef MSZ Radosław Sikorski w środę poinformował, że podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego w naszym kraju rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.

PAP zapytała w czwartek rzecznika MSZ, do kiedy strona rosyjska dostała czas na opuszczenie konsulatu w Gdańsku. Do godz. 24, 23 grudnia konsulat musi być opuszczony czy zamknięty, pracownicy konsulatu muszą być poza granicami Polski – powiedział PAP Wewiór.

Nota o cofnięciu zgody na funkcjonowanie w Polsce Konsulatu Rosji w Gdańsku, ostatniego na terytorium naszego kraju, została w środę przekazana stronie rosyjskiej.

Zamach na kolei w Polsce

Na trasie Warszawa – Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.