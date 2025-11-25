Aktualna sytuacja śnieżna i prognoza wzrostu

Obecnie pokrywa śnieżna uformowała się na przeważającym obszarze wschodniej i południowej Polski, a miejscami także na zachodzie. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgrubsza warstwa białego puchu, osiągająca około 40-50 cm, zalega na południu Małopolski i Podkarpacia. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących dniach ilość śniegu jeszcze wzrośnie, ponieważ przez kraj przemknie silna śnieżyca, która na nizinach może przynieść nawet 25 cm świeżego opadu.

Początek załamania pogody

To pogorszenie pogody jest efektem zbliżania się niżu genueńskiego, tego samego układu, który niedawno zasypał południowo-wschodnią Polskę. Pogoda zacznie się psuć już w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy na południu (Śląsk, Małopolska, Podkarpacie) spodziewane są opady deszczu, lokalnie przechodzące w deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz, który może spowodować niebezpieczną gołoledź. Do rana strefa opadów dotrze do centrum kraju.

Intensywne opady śniegu we wtorek

We wtorek (25 listopada) w ciągu dnia spokojna aura utrzyma się jedynie na Pomorzu, gdzie opady będą co najwyżej lokalne. Na pozostałym obszarze prognozuje się znaczne opady deszczu, które po południu na południowym zachodzie, zachodzie, a także na Warmii i Podlasiu przejdą w bardzo intensywny śnieg.

Kulminacja śnieżycy: środa i czwartkowa noc

Będzie to jednak tylko zapowiedź znacznie silniejszej śnieżycy, która przetoczy się przez Polskę w nocy z wtorku na środę i w ciągu środy. Najmocniejszych opadów śniegu należy spodziewać się wtedy w pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum i Mazowsze, aż po Warmię i Suwalszczyznę. Na północnym wschodzie intensywnie sypać będzie jeszcze w nocy ze środy na czwartek, natomiast na wschodzie (Lubelszczyzna, Podlasie i Podkarpacie) przewiduje się intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenia i skutki prognozowanych opadów śniegu

Do czwartku (27 listopada) na obszarze od południowego zachodu i Małopolski, przez centrum, aż po północny wschód, może spaść około 15-25 cm świeżego śniegu. Z uwagi na temperatury oscylujące w okolicach 0 stopni Celsjusza, będzie to śnieg mokry i ciężki, co niesie ze sobą ryzyko łamania gałęzi drzew oraz uszkadzania linii energetycznych. Konieczne jest również przygotowanie się na bardzo trudne warunki panujące na drogach.