W 2024 r. TV Republika pozyskała na organizację sylwestra w Chełmie 1,2 mln zł z budżetu wojewódzkiego oraz 615 tys. zł od władz miasta, którego prezydentem jest Jakub Banaszek, związany z PiS. W tym roku, jak donosi serwis JawnyLublin, rozmowy z władzami Chełma dotyczą kwoty od 600 do 800 tys. zł. Znacznie większe środki, bo dokładnie 2 mln 466 tys. 150 zł, Republika próbuje uzyskać od samorządu województwa lubelskiego.

Dopinanie budżetu na sylwestra TV Republika w Chełmie

Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Republiki, tłumaczy, że koszty organizacji takiego wydarzenia są bardzo wysokie. Jak podkreśla, budżet imprezy nadal nie jest dopięty. "Koszt organizacji takiej imprezy jest przynajmniej o rząd wielkości wyższy niż kwota, o której mówimy. Próbujemy spiąć ten budżet" - wyjaśnił w rozmowie z Press. "Miasto leży na terenie województwa lubelskiego, a sylwester w Chełmie to wielka promocja regionu. Przyciąga turystów, buduje świadomość marki; taka inwestycja opłaca się w trójnasób" - stwierdził.

TV Republika dołączyła do sylwestrowej, telewizyjnej rywalizacji

W zeszłym roku sylwestrową transmisję z Chełma w telewizji Republika śledziło średnio 1,3 mln widzów. Dla porównania, podobne wydarzenie organizowane przez Polsat w Toruniu zgromadziło przed telewizorami 3,06 mln osób, a "Sylwester z Dwójką" transmitowany przez TVP 2 z Chorzowa — 1,91 mln widzów.