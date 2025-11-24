Zarzuty dotyczą popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia i zastosowania przemocy wobec małoletniego z powodu jego przynależności rasowej. Za zarzucane czyny grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności – przekazała rzeczniczka.

Zakaz zbliżania się do chłopca i jego matki

Prokuratura zastosowała wobec 30-latka wolnościowe środki zapobiegawcze. Mężczyzna ma zakaz zbliżania się do chłopca i do jego matki. Dostał też dozór policji. Będzie dwa razy w tygodniu zgłaszał się na komendę.

Pod koniec września o przestępstwie zawiadomiła organy ścigania matka chłopca. Kobieta poinformowała, że na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej dorosły mężczyzna zaatakował jej 11-letniego syna. Chłopiec przebywał wówczas w towarzystwie kolegi.

Ubliżanie i skopanie chłopca przez 30-latka

Według zgłaszającej chodziło o przynależność rasową i kolor skóry dziecka – jego ojciec jest Nigeryjczykiem. Dorosły mężczyzna miał najpierw ubliżać chłopcu, a następnie dwukrotnie go kopnąć.

30-letni mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej został w ubiegłym tygodniu przesłuchany w charakterze podejrzanego.

W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia odmienne od ustalonego stanu faktycznego. Zaprzeczył, by miał używać względem małoletniego określeń o podtekście rasistowskim oraz przemocy – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Materiał dowodowy i przesłuchanie ofiary

Wskazała, że podstawą wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zeznania złożone przez małoletniego pokrzywdzonego.

Chłopiec został przesłuchany w tzw. niebieskim pokoju, w obecności biegłego psychologa – zaznaczyła rzeczniczka. Podkreśliła, że wymagania dotyczące przesłuchania w charakterze świadków małoletnich określone są w przepisach procedury karnej. Ze względu na dobro dziecka przesłuchanie przeprowadzane jest jeden raz w bezpośredniej obecności sędziego i psychologa.

Prok. Łukasiewicz dodała, że w toku czynności zebrano też inny materiał dowodowy wskazujący na sprawstwo podejrzanego. Prokuratura nie ujawnia jednak szczegółów.