Państwowa Straż Pożarna udostępnia narzędzie "Gdzie się ukryć”, które pomaga znaleźć najbliższe punkty schronienia w sytuacji zagrożenia (np. bardzo silny wiatr, ryzyko odłamków).
Mapa schronów. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?
Baza obejmuje obecnie ponad 70 tys. obiektów – są to m.in.
- przejścia podziemne,
- stacje metra,
- tunele,
- masywne garaże podziemne.
Jak skorzystać z narzędzia i znaleźć najbliższe punkty schronienia?
Narzędzie jest bezpłatne, dostępne pod adresem gdziesieukryc.pl.
Jak zainstalować "Gdzie się ukryć" na telefonie?
1. Otwórz stronę
Uruchom przeglądarkę internetową na telefonie (np. Safari, Chrome) i wpisz adres: gdziesieukryc.pl
2. Otwórz menu przeglądarki
Po załadowaniu strony
- w Safari (iOS) - kliknij ikonę Udostępnij (kwadrat ze strzałką)
- w Chrome (Android) - kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu
3. Dodaj do ekranu głównego
Z listy opcji wybierz:
- "Do ekranu głównego"
4. Zatwierdź
Potwierdź dodanie skrótu - narzędzie zostanie zaintalowane na telefonie jak aplikacja (nowa ikona).
Jak wyjaśnia PSP, punkty schronienia to istniejące obiekty lub ich części, które w chwili zagrożenia zwiększają bezpieczeństwo. Punkty są oznaczone na mapie znakiem obrony cywilnej.
Czy narzędzie będzie działać bez Internetu?
Jeśli zostanie pobrane i dane zostaną zaimportowane do pamięci naszego urządzenia to tak. Po pobraniu danych podstawowe funkcje (wyszukiwanie, mapa, prowadzenie) działają również offline. Dlatego ważne jest pobranie narzędzia, zanim pojawi się zagrożenie.
