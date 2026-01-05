Państwowa Straż Pożarna udostępnia narzędzie "Gdzie się ukryć”, które pomaga znaleźć najbliższe punkty schronienia w sytuacji zagrożenia (np. bardzo silny wiatr, ryzyko odłamków).

Mapa schronów. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?

Baza obejmuje obecnie ponad 70 tys. obiektów – są to m.in.

przejścia podziemne,

stacje metra,

tunele,

masywne garaże podziemne.

Jak skorzystać z narzędzia i znaleźć najbliższe punkty schronienia?

Narzędzie jest bezpłatne, dostępne pod adresem gdziesieukryc.pl.

Jak zainstalować "Gdzie się ukryć" na telefonie?

1. Otwórz stronę

Uruchom przeglądarkę internetową na telefonie (np. Safari, Chrome) i wpisz adres: gdziesieukryc.pl

2. Otwórz menu przeglądarki

Po załadowaniu strony

w Safari (iOS) - kliknij ikonę Udostępnij (kwadrat ze strzałką)

w Chrome (Android) - kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu

3. Dodaj do ekranu głównego

Z listy opcji wybierz:

"Do ekranu głównego"

4. Zatwierdź

Potwierdź dodanie skrótu - narzędzie zostanie zaintalowane na telefonie jak aplikacja (nowa ikona).

Jak wyjaśnia PSP, punkty schronienia to istniejące obiekty lub ich części, które w chwili zagrożenia zwiększają bezpieczeństwo. Punkty są oznaczone na mapie znakiem obrony cywilnej.

Czy narzędzie będzie działać bez Internetu?

Jeśli zostanie pobrane i dane zostaną zaimportowane do pamięci naszego urządzenia to tak. Po pobraniu danych podstawowe funkcje (wyszukiwanie, mapa, prowadzenie) działają również offline. Dlatego ważne jest pobranie narzędzia, zanim pojawi się zagrożenie.