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Strzały na lotnisku w stolicy Nigru. Możliwy kolejny atak dżihadystów

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:11
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Lotnisko w Niamey
Lotnisko w Niamey/East News
Na lotnisku w stolicy Nigru – Niamey, w czwartek rano rozległy się strzały – poinformowali mieszkańcy cytowani przez agencję AFP. Według agencji mogło dojść do kolejnego ataku dżihadystów, którzy pod koniec stycznia zaatakowali już lotnisko w Niamey i sąsiadującą z nim bazę wojskową.

Jak przekazało jedno ze źródeł AFP, około godz. 8 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce) strzelanina wciąż trwała. Miała rozpocząć się około dwóch godzin wcześniej.

Podejrzenie ataku terrostycznego

Jeden z mieszkańców relacjonował, że pierwsze strzały usłyszał około godz. 6 rano (godz. 7 w Polsce) i że padły one w rejonie głównej bramy wjazdowej na lotnisko. Określił zdarzenie jako "atak terrorystyczny" – podała francuska agencja.

Dotychczas nie ma informacji o ofiarach.

Rządy junty wojskowej w Nigrze

Od niemal trzech lat Niger jest rządzony przez wojskową juntę, która zmaga się z nasilającą się aktywnością ugrupowań dżihadystycznych. Do styczniowego ataku na lotnisko i bazę wojskową przyznało się Państwo Islamskie. Operacja została ostatecznie odparta przez armię Nigru wspieraną przez Rosję – przypomniała AFP.

Przywódca junty gen. Abdourahamane Tiani oświadczył wówczas, że styczniowy atak był możliwy z powodu luk w systemie bezpieczeństwa. W odpowiedzi władze rozpoczęły wyburzanie zabudowy i rozbudowały mur wokół lotniska oraz zainstalowały ponad 350 kamer monitoringu.

Coraz częstsze ataki dżihadystów

Niger, podobnie jak sąsiednie Burkina Faso i Mali, od lat walczy z ugrupowaniami dżihadystycznymi. AFP zwróciło uwagę, że zarówno Państwo Islamskie, jak i Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM) coraz częściej przeprowadzają skoordynowane ataki w regionie.

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Źródło PAP
Tematy: lotniskoatak terrorystycznyNIgerdżihadyści
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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