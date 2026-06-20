Zełenski odesłał order Nawrockiemu. I ujawnił, że nigdy nie czuł się adresatem wyróżnienia

"Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować" – zauważył Zełenski.
Zełenski: Mówiono, że to order dla narodu i armii Ukrainy
"Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski" – napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył – odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.
"Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa" – oświadczył Zełenski.
Decyzja Nawrockiego o odebraniu orderu Zełenskiemu
Nawrocki decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA".
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.