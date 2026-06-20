Zełenski odesłał order Nawrockiemu. I ujawnił, że nigdy nie czuł się adresatem wyróżnienia

"Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować" – zauważył Zełenski.

Zełenski: Mówiono, że to order dla narodu i armii Ukrainy

"Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski" – napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył – odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.

"Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i wie, że współpraca między krajami i narodami w naszym regionie jest jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa i dla Ukraińców i dla każdego sąsiedniego państwa" – oświadczył Zełenski.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026 Rozwiń

Decyzja Nawrockiego o odebraniu orderu Zełenskiemu

Nawrocki decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA".