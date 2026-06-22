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Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:42
[aktualizacja dzisiaj, 10:52]
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Pawlo Klimkin
Pawlo Klimkin porównuje Polskę do Rosji/East News
Polityka Polski wobec Ukrainy coraz bardziej przypomina zachowanie Rosji - stwierdził były minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. Nie milkną echa odebrania przez prezydenta Polski Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Nie wiadomo też, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.

Ukraiński polityk: decyzja Polski może zaważyć na wstąpieniu Ukrainy do UE

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin w wywiadzie dla portalu LIGA.net, cytowanym przez UNIAN, ocenił polsko-ukraińskie stosunki Jak stwierdził, prezydent Karol Nawrocki nie zrezygnuje ze swojej twardej polityki wobec Ukrainy, co - w jego ocenie - przełoży się na negatywne oceny innych państw europejskich i ucieszy siły prorosyjskie w Europie. "Moim zdaniem na pewno będzie próbował przedstawić tę kwestię jako coś, co może zaważyć w kontekście naszego starania o przystąpienie do Unii Europejskiej. I wielu będzie chciało to wykorzystać" - stwierdził polityk.

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Ukraiński polityk: Polacy są w ślepym zaułku

W ocenie Klimkina obecny konflikt na linii Warszawa-Kijów przekłada się negatywnie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. "Polacy nie tylko znaleźli się w ślepym zaułku, ale także, i tu mogę mówić po rozmowach z Niemcami czy Skandynawami, postawili się w bardzo niepoważnej sytuacji" - argumentował.

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Ukraiński dyplomata porównuje Polskę do Rosji

Ukraiński dyplomata stwierdził, że w Polsce powstaje pewnego rodzaju "mitologia" w kontekście wspólnej historii polsko-ukraińskiej, "bardzo przypominająca" mit kreowany w Rosji, który stał się podstawą agresji na Ukrainę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaPolskaUPA
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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