Ukraiński dyplomata nie oszczędza Polski po aferze z UPA i odebraniu orderu. "Przypomina Rosję"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.

Ukraiński polityk: decyzja Polski może zaważyć na wstąpieniu Ukrainy do UE

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin w wywiadzie dla portalu LIGA.net, cytowanym przez UNIAN, ocenił polsko-ukraińskie stosunki Jak stwierdził, prezydent Karol Nawrocki nie zrezygnuje ze swojej twardej polityki wobec Ukrainy, co - w jego ocenie - przełoży się na negatywne oceny innych państw europejskich i ucieszy siły prorosyjskie w Europie. "Moim zdaniem na pewno będzie próbował przedstawić tę kwestię jako coś, co może zaważyć w kontekście naszego starania o przystąpienie do Unii Europejskiej. I wielu będzie chciało to wykorzystać" - stwierdził polityk.

Ukraiński polityk: Polacy są w ślepym zaułku

W ocenie Klimkina obecny konflikt na linii Warszawa-Kijów przekłada się negatywnie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. "Polacy nie tylko znaleźli się w ślepym zaułku, ale także, i tu mogę mówić po rozmowach z Niemcami czy Skandynawami, postawili się w bardzo niepoważnej sytuacji" - argumentował.

Ukraiński dyplomata porównuje Polskę do Rosji

Ukraiński dyplomata stwierdził, że w Polsce powstaje pewnego rodzaju "mitologia" w kontekście wspólnej historii polsko-ukraińskiej, "bardzo przypominająca" mit kreowany w Rosji, który stał się podstawą agresji na Ukrainę.