Mocny komentarz premiera Tuska w sprawie konfliktu z Ukrainą. "Strategiczny błąd"

Premier Donald Tusk nie pozostawia złudzeń co do konsekwencji obecnego sporu. Wpisując się w debatę na portalu X, szef rządu ocenił, że zaostrzanie konfliktu między politykami z Polski i Ukrainy to strategiczny błąd.

Tusk podkreśla, że na tej sytuacji tracą obie strony – pod względem biznesowym, geopolitycznym i wizerunkowym. Premier przywołał wymowne stwierdzenie: "w polityce błąd jest gorszy od zbrodni". Szef rządu przyznał również, że próbuje minimalizować straty w rozmowach z partnerami z Europy, choć realizacja tego celu wymaga ogromnego wysiłku.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i… — Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026 Rozwiń

Burza po decyzji Zełenskiego

Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Ten ruch wywołał falę krytyki w Polsce. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który ten otrzymał w 2023 roku od ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent Ukrainy zareagował błyskawicznie. W sobotę odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej. Zełenski argumentował, że Order Orła Białego był adresowany do całego narodu ukraińskiego i armii, a nie tylko do niego osobiście.

Lawinowe zwroty orderów

Decyzja o odebraniu orderu uruchomiła dyplomatyczną lawinę. Ukraińscy politycy masowo zwracają swoje polskie odznaczenia. Polskie ordery oddali m.in.:

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha,

Szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow oraz jego zastępca Ihor Żowkwa ,

oraz jego zastępca , Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar ,

, Byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko,

Były premier Wołodymyr Hrojsman.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha w niedzielnej wypowiedzi oskarżył Karola Nawrockiego o zburzenie dotychczasowych osiągnięć w relacjach polsko-ukraińskich.

Zełenskiego zabraknie w Gdańsku?

Obecny kryzys rzuca cień na nadchodzące wydarzenia. 25–26 czerwca w Gdańsku ma odbyć się Konferencja Odbudowy Ukrainy (URC 2026). Andrij Sybiha poinformował, że prezydent Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojego udziału.

Mimo napięć, ukraińska strona deklaruje gotowość do rozmów. Sybiha wezwał Polaków do rozwagi i powrotu do działań dyplomatycznych. Donald Tusk przypomina jednak, że "linia frontu przebiega gdzie indziej", a obecny konflikt służy wyłącznie interesom Władimira Putina.