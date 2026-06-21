Dziennik Gazeta Prawana logo

Mocny komentarz premiera Tuska w sprawie konfliktu z Ukrainą. "Strategiczny błąd"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:44
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
Premier Donald Tusk ostro krytykuje eskalację napięć w relacjach polsko-ukraińskich. W obliczu odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, szef rządu ostrzega: to strategiczny błąd, który osłabia obie strony i pomaga jedynie Władimirowi Putinowi. Premier zapewnia, że w rozmowach z europejskimi partnerami stara się wygaszać spór, choć przyznaje, że jest to coraz trudniejsze zadanie.

Premier Donald Tusk nie pozostawia złudzeń co do konsekwencji obecnego sporu. Wpisując się w debatę na portalu X, szef rządu ocenił, że zaostrzanie konfliktu między politykami z Polski i Ukrainy to strategiczny błąd.

Tusk podkreśla, że na tej sytuacji tracą obie strony – pod względem biznesowym, geopolitycznym i wizerunkowym. Premier przywołał wymowne stwierdzenie: "w polityce błąd jest gorszy od zbrodni". Szef rządu przyznał również, że próbuje minimalizować straty w rozmowach z partnerami z Europy, choć realizacja tego celu wymaga ogromnego wysiłku.

Burza po decyzji Zełenskiego

Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Ten ruch wywołał falę krytyki w Polsce. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który ten otrzymał w 2023 roku od ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent Ukrainy zareagował błyskawicznie. W sobotę odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej. Zełenski argumentował, że Order Orła Białego był adresowany do całego narodu ukraińskiego i armii, a nie tylko do niego osobiście.

Lawinowe zwroty orderów

Decyzja o odebraniu orderu uruchomiła dyplomatyczną lawinę. Ukraińscy politycy masowo zwracają swoje polskie odznaczenia. Polskie ordery oddali m.in.:

  • Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha,
  • Szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow oraz jego zastępca Ihor Żowkwa,
  • Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar,
  • Byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko,
  • Były premier Wołodymyr Hrojsman.
Ostra reakcja Kijowa. Szef MSZ Ukrainy: Nawrocki otrzymuje oklaski z Moskwy
Ostra reakcja Kijowa. Szef MSZ Ukrainy: Nawrocki otrzymuje oklaski z Moskwy

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha w niedzielnej wypowiedzi oskarżył Karola Nawrockiego o zburzenie dotychczasowych osiągnięć w relacjach polsko-ukraińskich.

Zełenskiego zabraknie w Gdańsku?

Obecny kryzys rzuca cień na nadchodzące wydarzenia. 25–26 czerwca w Gdańsku ma odbyć się Konferencja Odbudowy Ukrainy (URC 2026). Andrij Sybiha poinformował, że prezydent Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojego udziału.

Mimo napięć, ukraińska strona deklaruje gotowość do rozmów. Sybiha wezwał Polaków do rozwagi i powrotu do działań dyplomatycznych. Donald Tusk przypomina jednak, że "linia frontu przebiega gdzie indziej", a obecny konflikt służy wyłącznie interesom Władimira Putina.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskKarol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder
Powiązane
Andrij Sybiha
Ostra reakcja Kijowa. Szef MSZ Ukrainy: Nawrocki otrzymuje oklaski z Moskwy
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o odebraniu orderu Zełenskiemu: Nie chcę skłócać Polaków
Deputy,Prime,Minister,And,Minister,Of,National,Defense,Wladyslaw,Kosiniak-kamysz
Jak będą wyglądać relacje Polski z Ukrainą? Kosiniak-Kamysz ostrzega: Wszystko idzie w bardzo złym kierunku
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocny komentarz premiera Tuska w sprawie konfliktu z Ukrainą. "Strategiczny błąd" »
Zobacz
|
kolejka PRL
Tylko urodzeni przed 1980 rokiem triumfują. Młodzi na tym quizie PRL polegną z kretesem
"Domek na prerii" (2026)
Kultowy serial wraca po 50 latach w nowej wersji. Oryginał był hitem w Polsce ery PRL
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Young,Man,Experiencing,Depression,Or,Anxiety,,Silently,Dealing,With,Overwhelming
Mistrz ortografii zdobędzie co najmniej 8/10. Quiz dla ambitnych
Putin już otwierał szampana. Polska zamknęła Rosji drogę do powrotu na światowe salony
Putin już otwierał szampana. Polska zamknęła Rosji drogę do powrotu na światowe salony
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj