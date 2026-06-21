Mocny komentarz premiera Tuska w sprawie konfliktu z Ukrainą. "Strategiczny błąd"

Premier Donald Tusk nie pozostawia złudzeń co do konsekwencji obecnego sporu. Wpisując się w debatę na portalu X, szef rządu ocenił, że zaostrzanie konfliktu między politykami z Polski i Ukrainy to strategiczny błąd.
Tusk podkreśla, że na tej sytuacji tracą obie strony – pod względem biznesowym, geopolitycznym i wizerunkowym. Premier przywołał wymowne stwierdzenie: "w polityce błąd jest gorszy od zbrodni". Szef rządu przyznał również, że próbuje minimalizować straty w rozmowach z partnerami z Europy, choć realizacja tego celu wymaga ogromnego wysiłku.
Burza po decyzji Zełenskiego
Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Ten ruch wywołał falę krytyki w Polsce. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który ten otrzymał w 2023 roku od ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.
Prezydent Ukrainy zareagował błyskawicznie. W sobotę odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej. Zełenski argumentował, że Order Orła Białego był adresowany do całego narodu ukraińskiego i armii, a nie tylko do niego osobiście.
Lawinowe zwroty orderów
Decyzja o odebraniu orderu uruchomiła dyplomatyczną lawinę. Ukraińscy politycy masowo zwracają swoje polskie odznaczenia. Polskie ordery oddali m.in.:
- Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha,
- Szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow oraz jego zastępca Ihor Żowkwa,
- Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar,
- Byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko,
- Były premier Wołodymyr Hrojsman.
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha w niedzielnej wypowiedzi oskarżył Karola Nawrockiego o zburzenie dotychczasowych osiągnięć w relacjach polsko-ukraińskich.
Zełenskiego zabraknie w Gdańsku?
Obecny kryzys rzuca cień na nadchodzące wydarzenia. 25–26 czerwca w Gdańsku ma odbyć się Konferencja Odbudowy Ukrainy (URC 2026). Andrij Sybiha poinformował, że prezydent Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojego udziału.
Mimo napięć, ukraińska strona deklaruje gotowość do rozmów. Sybiha wezwał Polaków do rozwagi i powrotu do działań dyplomatycznych. Donald Tusk przypomina jednak, że "linia frontu przebiega gdzie indziej", a obecny konflikt służy wyłącznie interesom Władimira Putina.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.