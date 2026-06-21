Jak będą wyglądać relacje Polski z Ukrainą? Kosiniak-Kamysz ostrzega: Wszystko idzie w bardzo złym kierunku

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz otwarcie komentuje pogarszające się stosunki z Ukrainą. W swoim wpisie na portalu X podkreślił, że obecna sytuacja zmierza w bardzo złym kierunku. Minister zaznaczył, że niepotrzebne spory wewnątrz sojuszu osłabiają nasze bezpieczeństwo i działają na korzyść Rosji.

Lawina rezygnacji z orderów

Kryzys wywołała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek ogłosił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent RP podkreślił, że ten ruch nie oznacza zmiany polityki bezpieczeństwa ani braku wsparcia dla Ukrainy w walce z Rosją, a stanowi reakcję na politykę historyczną Kijowa. Odpowiedź ukraińskich władz była błyskawiczna:

Wołodymyr Zełenski odesłał swoje odznaczenie.

Orderu zrzekli się byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Polskie odznaczenia zwrócili również: szef MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Wasyl Bodnar.

Źródło konfliktu: nazwa "Bohaterów UPA"

Bezpośrednim punktem zapalnym okazała się decyzja prezydenta Zełenskiego z maja, który nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA".

Dla Polski sprawa ta jest nieakceptowalna ze względu na historyczne zbrodnie dokonywane przez UPA na Polakach w 1943 roku (Wołyń). Z kolei strona ukraińska postrzega tę organizację głównie przez pryzmat walki o niepodległość i oporu przeciwko ZSRR, ignorując polską perspektywę. Ten historyczny spór od lat dzieli oba narody, jednak obecne napięcia przybrały niespotykaną skalę.

"Le Monde": Kryzys przed szczytem w Gdańsku

Francuski dziennik "Le Monde" alarmuje, że oba kraje wpadły w głęboki kryzys pamięci w kluczowym momencie. Już niebawem w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.

Zdaniem francuskich dziennikarzy, ironią losu jest fakt, że to spotkanie może odbyć się w niezwykle napiętej atmosferze. Ukraińska klasa polityczna, solidaryzując się z prezydentem Zełenskim, nie wykazuje chęci ustąpienia w sprawie nazewnictwa jednostek wojskowych, co zdaniem obserwatorów może trwale pogorszyć dwustronne relacje.