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Jak będą wyglądać relacje Polski z Ukrainą? Kosiniak-Kamysz ostrzega: Wszystko idzie w bardzo złym kierunku

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:14
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Kryzys w relacjach z Ukrainą. Szef MON ostrzega: To służy tylko Rosji/Shutterstock
Relacje polsko-ukraińskie wchodzą w fazę poważnego kryzysu. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, ukraińscy politycy masowo zrzekają się polskich odznaczeń państwowych. Bezpośrednią przyczyną konfliktu jest decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA". Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega: eskalacja napięć między sojusznikami pomaga wyłącznie wrogowi.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz otwarcie komentuje pogarszające się stosunki z Ukrainą. W swoim wpisie na portalu X podkreślił, że obecna sytuacja zmierza w bardzo złym kierunku. Minister zaznaczył, że niepotrzebne spory wewnątrz sojuszu osłabiają nasze bezpieczeństwo i działają na korzyść Rosji.

Lawina rezygnacji z orderów

Kryzys wywołała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek ogłosił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent RP podkreślił, że ten ruch nie oznacza zmiany polityki bezpieczeństwa ani braku wsparcia dla Ukrainy w walce z Rosją, a stanowi reakcję na politykę historyczną Kijowa. Odpowiedź ukraińskich władz była błyskawiczna:

  • Wołodymyr Zełenski odesłał swoje odznaczenie.
  • Orderu zrzekli się byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
  • Polskie odznaczenia zwrócili również: szef MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Wasyl Bodnar.

Źródło konfliktu: nazwa "Bohaterów UPA"

Bezpośrednim punktem zapalnym okazała się decyzja prezydenta Zełenskiego z maja, który nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA".

Dla Polski sprawa ta jest nieakceptowalna ze względu na historyczne zbrodnie dokonywane przez UPA na Polakach w 1943 roku (Wołyń). Z kolei strona ukraińska postrzega tę organizację głównie przez pryzmat walki o niepodległość i oporu przeciwko ZSRR, ignorując polską perspektywę. Ten historyczny spór od lat dzieli oba narody, jednak obecne napięcia przybrały niespotykaną skalę.

Zełenski odesłał order Nawrockiemu. I ujawnił, że nigdy nie czuł się adresatem wyróżnienia
Zełenski odesłał order Nawrockiemu. I ujawnił, że nigdy nie czuł się adresatem wyróżnienia

"Le Monde": Kryzys przed szczytem w Gdańsku

Francuski dziennik "Le Monde" alarmuje, że oba kraje wpadły w głęboki kryzys pamięci w kluczowym momencie. Już niebawem w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.

Zdaniem francuskich dziennikarzy, ironią losu jest fakt, że to spotkanie może odbyć się w niezwykle napiętej atmosferze. Ukraińska klasa polityczna, solidaryzując się z prezydentem Zełenskim, nie wykazuje chęci ustąpienia w sprawie nazewnictwa jednostek wojskowych, co zdaniem obserwatorów może trwale pogorszyć dwustronne relacje.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaWładysław Kosiniak-KamyszKarol NawrockiPolska
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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