Dziennik Gazeta Prawana logo

"Ukraina jest krajem nieprzyjaznym Polsce". Jacek Sasin apeluje o zmianę polityki wobec Zełenskiego

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:05
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jacek Sasin
"Ukraina jest krajem nieprzyjaznym Polsce". Prominentny polityk PiS apeluje o zmianę polityki wobec Zełenskiego/PAP
Poseł PiS, były wicepremier i szef MAP Jacek Sasin stwierdził w radiu Zet, że Ukraina jest krajem nieprzyjaznym Polsce. - Prezydent zachowuje się w skandaliczny sposób - dodał. Jego zdaniem "musimy się zacząć wreszcie szanować, a nie szukać ciągle usprawiedliwienia dla tych, którzy plują nam w twarz". - Skończmy z tą pedagogiką wstydu. Dosyć tego – mówił Sasin.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Na fali oburzenia po tej decyzji zostało zwołane posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego Orderu Zełenskiemu.

Jacek Sasin o pomocy dla Ukrainy

W Polsce nasiliły się nastroje antyukraińskie, zwłaszcza na prawicy. Nie można w nieskończoność komuś pomagać, doznając jednocześnie od tego kogoś upokorzeń i zniewagi, non stop. W którymś momencie musi przyjść moment refleksji i zapytanie, czy ta pomoc ma być kontynuowana, jeśli ktoś zachowuje się tak, jak zachowują się dziś władze Ukrainy – powiedział Jacek Sasin w radiu Zet.

Zdaniem polityka, prezydent Zełenski "zachowuje się w sposób skandaliczny w relacjach z Polską". Sasin uważa, że prezydent Ukrainy "całkowicie nie bierze pod uwagę naszego punktu widzenia, żadnego gestu w naszą stronę".

"Ukraina jest krajem nieprzyjaznym Polsce"

Zbyt długo znosiliśmy czarno-czerwone flagi UPA, proceder stawiania pomników Banderze – stwierdził Sasin. Dodał, że "ze strony Ukrainy nie ma żadnej chęci wyjścia w stosunku do Polski z jakąś ofertą”.

Zdaniem byłego wicepremiera, "jako Polska i Polacy musimy się zacząć wreszcie szanować, a nie szukać ciągle usprawiedliwienia dla tych, którzy plują nam w twarz". Skończmy z tą pedagogiką wstydu. Dosyć tego – mówił Sasin.

Zauważył, że mimo oburzenia w Polsce nie ma żadnych sygnałów o ustępstwach ze strony Ukrainy. Ukraina naszą ofertę sojuszu i przyjaznych relacji odrzuciła. W żadnym wypadku nie może być traktowane jak państwo przyjazne Polsce. Ukraina nie jest Polsce państwem przyjaznym. Jest krajem nieprzyjaznym Polsce – uważa Jacek Sasin.

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego napiętą sytuację próbował ratować szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który przyjechał do Warszawy, aby rozmawiać m.in. z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Ostatecznie rozmowy nie przyniosły jednak konkretów

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaJacek Sasin
Powiązane
Borsuk to nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP)
PiS skontrolował zamówienia z SAFE w polskich fabrykach broni. "Mamy do czynienia z ogromnym oszustwem"
Gen. Gromadziński
Gen. Jarosław Gromadziński o 180 mln zł pożyczki z SAFE. "Jestem zażenowany"
Władysław Kosiniak-Kamysz
Koszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Berlin się na to nie zgodzi". Kanclerz Niemiec o propozycji nowego budżetu UE »
Zobacz
|
Czym pryskać koper na mszyce
Czym pryskać koper na mszyce? Jak zrobić oprysk na mszyce? Domowe sposoby na mszyce na koprze
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty, a liście odzyskają piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
lekarz, szpital
Nie tylko Szpital Południowy. Dawid Kacprzyk zawiesił współpracę z kolejną placówką
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj