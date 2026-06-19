Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Na fali oburzenia po tej decyzji zostało zwołane posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego Orderu Zełenskiemu.

Jacek Sasin o pomocy dla Ukrainy

W Polsce nasiliły się nastroje antyukraińskie, zwłaszcza na prawicy. Nie można w nieskończoność komuś pomagać, doznając jednocześnie od tego kogoś upokorzeń i zniewagi, non stop. W którymś momencie musi przyjść moment refleksji i zapytanie, czy ta pomoc ma być kontynuowana, jeśli ktoś zachowuje się tak, jak zachowują się dziś władze Ukrainy – powiedział Jacek Sasin w radiu Zet.

Zdaniem polityka, prezydent Zełenski "zachowuje się w sposób skandaliczny w relacjach z Polską". Sasin uważa, że prezydent Ukrainy "całkowicie nie bierze pod uwagę naszego punktu widzenia, żadnego gestu w naszą stronę".

"Ukraina jest krajem nieprzyjaznym Polsce"

Zbyt długo znosiliśmy czarno-czerwone flagi UPA, proceder stawiania pomników Banderze – stwierdził Sasin. Dodał, że "ze strony Ukrainy nie ma żadnej chęci wyjścia w stosunku do Polski z jakąś ofertą”.

Zdaniem byłego wicepremiera, "jako Polska i Polacy musimy się zacząć wreszcie szanować, a nie szukać ciągle usprawiedliwienia dla tych, którzy plują nam w twarz". Skończmy z tą pedagogiką wstydu. Dosyć tego – mówił Sasin.

Zauważył, że mimo oburzenia w Polsce nie ma żadnych sygnałów o ustępstwach ze strony Ukrainy. Ukraina naszą ofertę sojuszu i przyjaznych relacji odrzuciła. W żadnym wypadku nie może być traktowane jak państwo przyjazne Polsce. Ukraina nie jest Polsce państwem przyjaznym. Jest krajem nieprzyjaznym Polsce – uważa Jacek Sasin.

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego napiętą sytuację próbował ratować szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który przyjechał do Warszawy, aby rozmawiać m.in. z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Ostatecznie rozmowy nie przyniosły jednak konkretów