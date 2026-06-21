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Ostra reakcja Kijowa. Szef MSZ Ukrainy: Nawrocki otrzymuje oklaski z Moskwy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:51
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Andrij Sybiha
Andrij Sybiha/Agencja Gazeta
Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ostro skrytykował decyzję prezydenta RP Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraiński minister oskarżył Nawrockiego o niszczenie pozytywnych relacji między oboma krajami i nazwał to działanie "zniewagą ukraińskiego narodu". Pod znakiem zapytania stoi teraz udział Wołodymyra Zełenskiego w zbliżającej się Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Andrij Sybiha nie przebiera w słowach, oceniając działania polskiego prezydenta. Szef ukraińskiego MSZ otwarcie nazywa Karola Nawrockiego "burzycielem pozytywnych osiągnięć", które Ukraina i Polska wspólnie wypracowały w ostatnim czasie.

Sybiha posunął się jeszcze dalej, sugerując, że decyzja polskiego prezydenta budzi zadowolenie na Kremlu. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy – stwierdził minister na Telegramie. Podkreślił również, że ukraińskie władze nie zaakceptują dyktowania im historii przez inne państwa.

Spór Polski z Ukrainą

Bezpośrednią przyczyną obecnego kryzysu jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Polski prezydent podjął ten krok po tym, jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA".

Reakcja Kijowa była błyskawiczna – prezydent Ukrainy odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sybiha argumentuje, że cała sytuacja to nie tylko kwestia orderów, ale przede wszystkim "zniewaga ukraińskiego żołnierza" oraz samego narodu ukraińskiego.

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Czy Zełenski przyjedzie do Gdańska?

Na horyzoncie pojawia się kolejny problem dyplomatyczny: udział Wołodymyra Zełenskiego w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która ma odbyć się 25–26 czerwca w Gdańsku.

Obecnie żadna ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Andrij Sybiha zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący przygotowań do konferencji oraz skutków ostatnich politycznych decyzji. Dopiero po analizie tych informacji Wołodymyr Zełenski podejmie ostateczną decyzję, czy pojawi się w Polsce.

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Źródło PAP
Tematy: Karol NawrockiAndrij Sybihawołodymyr zełenskiorder orła białego
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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