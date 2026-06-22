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Romanowski uciekł do Serbii? Tu ENA nie zadziała, jest ruch obrońcy polityka

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:45
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Marcin Romanowski z PiS
Marcin Romanowski PiS/GazetaPrawna.pl
Mecenas Bartosz Lewandowski złożył do sądu wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Obrońca argumentuje, że nakaz traci sens, ponieważ polityk przebywa obecnie w Serbii. Kraj ten nie należy do Unii Europejskiej, co czyni ENA bezskutecznym narzędziem. Były wiceminister sprawiedliwości odpowiada za 19 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Obrońca Marcina Romanowskiego podjął konkretne działania prawne. W ubiegłym tygodniu mecenas Bartosz Lewandowski skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo z prośbą o uchylenie wydanego w lutym Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jak informuje RMF FM, podstawą prawną wniosku jest przepis Kodeksu postępowania karnego. Obrońca wskazuje, że wydanie ENA ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy istnieją podstawy, by sądzić, że poszukiwany ukrywa się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dlaczego ENA staje się bezskuteczny?

Strategia obrony opiera się na prostym fakcie. Serbia, w której przebywa obecnie polityk, nie jest członkiem Unii Europejskiej. Mecenas Lewandowski argumentuje zatem, że utrzymywanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec osoby przebywającej w kraju spoza wspólnoty nie przyniesie żadnego skutku prawnego.

Jak informuje RMF FM, informacje o obecności Romanowskiego w Serbii potwierdzają nieoficjalnie tzw. łowcy cieni, czyli funkcjonariusze wyspecjalizowani w poszukiwaniu ukrywających się przestępców.

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Droga polityka: od Węgier do Serbii

Marcin Romanowski przez ostatnie półtora roku mieszkał na Węgrzech. Rząd Viktora Orbana przyznał mu azyl polityczny, co uniemożliwiało realizację ENA przez tamtejsze władze. Polityk pracował w tym czasie jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności.

Sytuacja zmieniła się po zmianie władzy w Budapeszcie. Nowy premier Węgier, Peter Magyar, wskazał, że polityk opuścił kraj. Obecnie Romanowski przebywa w sąsiedniej Serbii, co potwierdzają ustalenia polskich służb.

Zarzuty prokuratury

Prokuratura ściga Marcina Romanowskiego w związku z 19 przestępstwami, które polityk miał popełnić jako wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Śledczy zarzucają mu:

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • nadużycia urzędnicze,
  • przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Teraz to warszawski Sąd Okręgowy oceni argumenty obrońcy i podejmie decyzję o dalszych losach Europejskiego Nakazu Aresztowania.

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Źródło RMF FM
Tematy: marcin romanowskiWęgryENASerbia
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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