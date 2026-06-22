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Zełenski stracił Order, były polski poseł oddaje swój. "Ośmieszanie Polski"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:54
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Karol Nawrocki
Były poseł zwrócił Złoty Krzyż Zasługi. Tak protestuje przeciwko decyzji prezydenta/PAP
Po odebraniu przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, ukraiński prezydent odesłał odznaczenie. Sytuacja wywołała lawinę reakcji - od zrzeczenia się orderów przez byłych prezydentów Ukrainy, po publiczny protest byłego polskiego posła, który odesłał swoje odznaczenie państwowe. "W geście protestu" - zaznaczył przedsiębiorca.

Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego. Jest decyzja prezydenta

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem tego kroku było zatwierdzenie przez ukraińskiego przywódcę nadania jednej z jednostek wojskowych patronatu "bohaterów UPA".

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W odpowiedzi na to działanie, prezydent Ukrainy poinformował w sobotę o zwrocie odznaczenia. W ślad za nim, solidaryzując się z decyzją Zełenskiego, z własnych Orderów Orła Białego zrezygnowali trzej byli prezydenci Ukrainy: Petro Poroszenko, Leonid Kuczma oraz Wiktor Juszczenko.

Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych były poseł Piotr Folger. Został on odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał (Aleksander Kwaśniewski), bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich - napisał przedsiębiorca w swoim wpisie na Facebooku.

Były poseł odesłał odznaczenie. Tak protestuje

To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów - tłumaczył były poseł.

Do swojego wpisu załączył zdjęcie odznaczenia, które otrzymał w 2005 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wołodymyr zełenskiNawrockiorderbyły poseł
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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