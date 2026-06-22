Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego. Jest decyzja prezydenta

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem tego kroku było zatwierdzenie przez ukraińskiego przywódcę nadania jednej z jednostek wojskowych patronatu "bohaterów UPA".

W odpowiedzi na to działanie, prezydent Ukrainy poinformował w sobotę o zwrocie odznaczenia. W ślad za nim, solidaryzując się z decyzją Zełenskiego, z własnych Orderów Orła Białego zrezygnowali trzej byli prezydenci Ukrainy: Petro Poroszenko, Leonid Kuczma oraz Wiktor Juszczenko.

Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych były poseł Piotr Folger. Został on odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał (Aleksander Kwaśniewski), bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich - napisał przedsiębiorca w swoim wpisie na Facebooku.

Były poseł odesłał odznaczenie. Tak protestuje

To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów - tłumaczył były poseł.

Do swojego wpisu załączył zdjęcie odznaczenia, które otrzymał w 2005 roku.