Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego. Jest decyzja prezydenta
W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem tego kroku było zatwierdzenie przez ukraińskiego przywódcę nadania jednej z jednostek wojskowych patronatu "bohaterów UPA".
W odpowiedzi na to działanie, prezydent Ukrainy poinformował w sobotę o zwrocie odznaczenia. W ślad za nim, solidaryzując się z decyzją Zełenskiego, z własnych Orderów Orła Białego zrezygnowali trzej byli prezydenci Ukrainy: Petro Poroszenko, Leonid Kuczma oraz Wiktor Juszczenko.
Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych były poseł Piotr Folger. Został on odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.
Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał (Aleksander Kwaśniewski), bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich - napisał przedsiębiorca w swoim wpisie na Facebooku.
Były poseł odesłał odznaczenie. Tak protestuje
To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów - tłumaczył były poseł.
Do swojego wpisu załączył zdjęcie odznaczenia, które otrzymał w 2005 roku.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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