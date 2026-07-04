Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nabiera tempa. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. Była już też w Radomiu a w sobotę, 4 lipca zawita do Zakopanego.
Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kto wystąpi?
Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Zakopanem odbędzie się na Dolnej Równi Krupowej. Nie zabraknie znanych gwiazd i największych przebojów. Wśród tych, którzy wystąpią są:
- Justyna Steczkowska
- Majka Jeżowska
- Reni Jusis
- Afromental
- Brathanki
- Piersi
- Universe
- Organek
- Dominik Dudek
- Weronika Korthals.
Zakopane będą reprezentować na scenie lokalni artyści – Basia Giewont oraz Staszek Karpiel-Bułecka.
Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w imprezie jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.
- 11.07 – Ełk
- 18.07 – Chełm
- 25.07 – Grudziądz
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.