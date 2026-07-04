Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nabiera tempa. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. Była już też w Radomiu a w sobotę, 4 lipca zawita do Zakopanego.

Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kto wystąpi?

Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Zakopanem odbędzie się na Dolnej Równi Krupowej. Nie zabraknie znanych gwiazd i największych przebojów. Wśród tych, którzy wystąpią są:

Justyna Steczkowska

Majka Jeżowska

Reni Jusis

Afromental

Brathanki

Piersi

Universe

Organek

Dominik Dudek

Weronika Korthals.

Zakopane będą reprezentować na scenie lokalni artyści – Basia Giewont oraz Staszek Karpiel-Bułecka.

Lato z Radiem 2026 w Zakopanem. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w imprezie jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.