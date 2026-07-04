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Tragedia na Pomorzu. Zginęły cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
29 minut temu
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Policja, mandat
W tragicznym wypadku na Pomorzu zginęły 4 osoby/Shutterstock
Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły nad ranem w wypadku samochodowym w Postolinie na Pomorzu. Kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze i zjechał na pobocze, auto dachowało.

Do wypadku doszło po godz. 4:00 rano na drodze krajowej numer 55 na Pomorzu, między Postolinem a Sztumem.

Auto dachowało, ludzie zginęli na miejscu

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierowca BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości, zjechał na pobocze, auto dachowało. Cztery osoby podróżujące samochodem, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły na miejscu. Kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - powiedziała na antenie TVP Info asp. szt. Karolina Kosmowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

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Apel policji

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie. Funkcjonariusze ustalają, jak dokładnie doszło do tragedii. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności. "W rejonie zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu" – przypomina policja.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjawypadekPomorze
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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