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Tragedia w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:20
[aktualizacja 34 minut temu]
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policja
Tragedia w Małopolsce. Znaleziono cztery ciała/Shutterstock
Makabryczne odkrycie w miejscowości Skawina w województwie małopolskim. W jednym z mieszkań znaleziono ciała czterech osób. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że ofiary to młode małżeństwo, 8-dniowa dziewczynka i matka kobiety.

Tragedia w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina

Po godzinie 15:00 strażacy interweniowali w jednym z mieszkań w Skawinie, gdzie zostali poproszeni o siłowe otwarcie drzwi. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, wewnątrz odnaleziono ciała czterech osób. Według nieoficjalnych ustaleń Polsat News, ofiarami są młode małżeństwo, ich dziecko oraz matka kobiety.

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Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - powiedział strażak.

Służby będa wyjaśniać, co się stało

Na tym etapie jeszcze stanowczo za wcześnie, żeby cokolwiek móc powiedzieć o przyczynach tego tragicznego zdarzenia. My przekazaliśmy miejsce odpowiednim służbom i nasze działania się zakończyły po kilkunastu minutach. Teraz właśnie będą te służby będą wyjaśniać, co się stało - mówił.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjaMałopolskatragedia
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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