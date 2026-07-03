Tragedia w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina

Po godzinie 15:00 strażacy interweniowali w jednym z mieszkań w Skawinie, gdzie zostali poproszeni o siłowe otwarcie drzwi. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, wewnątrz odnaleziono ciała czterech osób. Według nieoficjalnych ustaleń Polsat News, ofiarami są młode małżeństwo, ich dziecko oraz matka kobiety.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - powiedział strażak.

Służby będa wyjaśniać, co się stało

Na tym etapie jeszcze stanowczo za wcześnie, żeby cokolwiek móc powiedzieć o przyczynach tego tragicznego zdarzenia. My przekazaliśmy miejsce odpowiednim służbom i nasze działania się zakończyły po kilkunastu minutach. Teraz właśnie będą te służby będą wyjaśniać, co się stało - mówił.