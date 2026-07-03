Tragedia w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina
Po godzinie 15:00 strażacy interweniowali w jednym z mieszkań w Skawinie, gdzie zostali poproszeni o siłowe otwarcie drzwi. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, wewnątrz odnaleziono ciała czterech osób. Według nieoficjalnych ustaleń Polsat News, ofiarami są młode małżeństwo, ich dziecko oraz matka kobiety.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja - powiedział strażak.
Służby będa wyjaśniać, co się stało
Na tym etapie jeszcze stanowczo za wcześnie, żeby cokolwiek móc powiedzieć o przyczynach tego tragicznego zdarzenia. My przekazaliśmy miejsce odpowiednim służbom i nasze działania się zakończyły po kilkunastu minutach. Teraz właśnie będą te służby będą wyjaśniać, co się stało - mówił.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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