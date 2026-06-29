Tragedia podczas finału rowerowego wyścigu w Markach. Nie żyje dwóch kolarzy

Dwóch kolarzy zmarło w trakcie wyścigu

Jak przekazała oficer prasowa asp. szt. Aneta Nasiłowska, w niedzielę około godz. 14 na linię mety nie dotarło dwóch uczestników. Wszczęto poszukiwania. Około godziny 16.40 w masywie leśnym znaleziono jednego z nich, 30-letniego mężczyznę. Stwierdzono jego zgon - poinformowała.

Dodała, że wciąż poszukiwano drugiego mężczyzny, a do akcji włączyli się strażacy, wojsko i wolontariusze. Użyto też psów tropiących, dronów i kładów. Do akcji - jak dodała - oprócz funkcjonariuszy z Wołomina, zostali zadysponowani również funkcjonariusze z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Oficer prasowa przekazała, że działania były prowadzone do około godz. 2, po czym akcję zawieszono ze względu na późną porę. Wznowiono ją we wczesnych godzinach rannych. Około godz. 10 w masywie leśnym zostało znalezione ciało drugiego uczestnika, 71-letniego mężczyzny - podała.

Okoliczności będzie wyjaśniać prokuratura

Zaznaczyła przy tym, że na ten moment trudno jest stwierdzić, co było przyczyną zgonu. Okoliczności ma wyjaśnić Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

O śmierci uczestników poinformował również Poland Bike Marathon na Facebooku. "nformujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie przyniosły one szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów Pan Kazimierz nie żyje. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach” - napisali organizatorzy wyścigu w poniedziałek.

Wcześniej, w niedzielę, przekazali informację o młodszym uczestniku. "Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika” - napisali.

Wcześniej organizatorzy informowali o akcji poszukiwawczej jednego z kolarzy.

Zawody te są wydarzeniem cyklicznym, zorganizowano je po raz jedenasty.