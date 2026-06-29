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Tragedia podczas finału rowerowego wyścigu w Markach. Nie żyje dwóch kolarzy

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:14
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policja
Tragedia podczas finału rowerowego wyścigu w Markach. Nie żyje dwóch kolarzy/Shutterstock
"Nie żyje dwóch uczestników niedzielnego maratonu zorganizowanego w podwarszawskich Markach" - przekazała w poniedziałek asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić prokuratura.

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Jak przekazała oficer prasowa asp. szt. Aneta Nasiłowska, w niedzielę około godz. 14 na linię mety nie dotarło dwóch uczestników. Wszczęto poszukiwania. Około godziny 16.40 w masywie leśnym znaleziono jednego z nich, 30-letniego mężczyznę. Stwierdzono jego zgon - poinformowała.

Dodała, że wciąż poszukiwano drugiego mężczyzny, a do akcji włączyli się strażacy, wojsko i wolontariusze. Użyto też psów tropiących, dronów i kładów. Do akcji - jak dodała - oprócz funkcjonariuszy z Wołomina, zostali zadysponowani również funkcjonariusze z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji.

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Oficer prasowa przekazała, że działania były prowadzone do około godz. 2, po czym akcję zawieszono ze względu na późną porę. Wznowiono ją we wczesnych godzinach rannych. Około godz. 10 w masywie leśnym zostało znalezione ciało drugiego uczestnika, 71-letniego mężczyzny - podała.

Okoliczności będzie wyjaśniać prokuratura

Zaznaczyła przy tym, że na ten moment trudno jest stwierdzić, co było przyczyną zgonu. Okoliczności ma wyjaśnić Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

O śmierci uczestników poinformował również Poland Bike Marathon na Facebooku. "nformujemy, że poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie przyniosły one szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów Pan Kazimierz nie żyje. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach” - napisali organizatorzy wyścigu w poniedziałek.

Wcześniej, w niedzielę, przekazali informację o młodszym uczestniku. "Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika” - napisali.

Wcześniej organizatorzy informowali o akcji poszukiwawczej jednego z kolarzy.

Zawody te są wydarzeniem cyklicznym, zorganizowano je po raz jedenasty.

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Źródło PAP
Tematy: śmierćpolicjazawodykolarze
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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